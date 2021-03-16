Diyarbakır mavi listede mi? Diyarbakır'ın rengi değişti mi? Diyarbakır risk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.

Diyarbakır mavi listede mi?

27 Şubat- 5 Mart günlerinin illere göre vaka sayısı haritasında yüz binde 19,85 vaka oranıyla orta riskli iller sınırına ulaşan Diyarbakır, Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan bugün açıklanan risk haritasında 2 puan gerileyerek yüz binde 17,83 oranla mavi listede kalmayı başardı.

Diyarbakır nasıl mavi risk haritasında kalmayı başardı?

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, Diyarbakır'daki korona vaka sayılarını ve Diyarbakır risk haritasına ilişkin olarak şunları söyledi: “Hastalığı geçiren birinin bir daha nadir geçirdiğini biliyoruz. İkinci basamak olarak da alınan tedbirler önemliydi, özellikle hafta sonu yasaklarının olması, taziye, düğün ve bunun yanında kafe ve restoranların yasaklı olması, hastalarda bir düşüşe yol açmıştı. Halkımız da yoğun vaka sayılarından bir ders çıkardı. Vatandaşlar, hastalığın kötü seyredebildiğini ve ölümlü seyrettiğini görünce, maske, mesafe ve hijyen konusunda çok ciddi bir şekilde kurallara uymaya başladı. Bununla birlikte ülkemizde aralık sonu ile ocak başı itibariyle aşılama başladı, özellikle risk gurubunda bulunan sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlar aşılandı. Şu anda öğretmenlerin aşılanmasıyla birlikte Diyarbakır bölgesi için söyleyebilirim ki, çoğu kişinin virüsle karşılaşması, aşılanması ve buna karşı bağışık olmasıyla ister istemez vaka sayılarında bir düşüş yaşadık"

İllerin risk haritası son durum

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

Adana korona vaka sayısı (63), Adıyaman korona vaka sayısı (154,63), Afyonkorona vaka sayısı (47,50), Ağrı korona vaka sayısı (22,22), Aksaray korona vaka sayısı (173,52), Amasya korona vaka sayısı (163,64), Ankara korona vaka sayısı (68,53), Antalya korona vaka sayısı (95,16), Ardahan korona vaka sayısı(73,83), Artvin korona vaka sayısı (100,88), Aydın korona vaka sayısı (58,71), Balıkesir korona vaka sayısı (257,60), Bartın korona vaka sayısı (62,82), Batman korona vaka sayısı (15,64), Bayburt korona vaka sayısı(51,28), Bilecik korona vaka sayısı (81,38), Bingöl (25,20), Bitlis korona vaka sayısı (15,95), Bolu korona vaka sayısı (65,76), Burdur korona vaka sayısı (86,49), Bursa korona vaka sayısı (78,47), Çanakkale korona vaka sayısı (149,76), Çankırı korona vaka sayısı (47,29), Çorum (73,19), Denizli korona vaka sayısı (41,50), Diyarbakır korona vaka sayısı (17,83), Düzce korona vaka sayısı(81,63), Edirne korona vaka sayısı (200,36), Elazığ (29,59), Erzincan (53,75), Erzurum (45,63), Eskişehir (74,59), Gaziantep (67,44), Giresun (296,84), Gümüşhane (137,61), Hakkari (7,84), Hatay (69,43), Iğdır (80,97), Isparta (61,09), İstanbul (178,25), İzmir (78,57), Kahramanmaraş (56,50), Karabük (47,21), Karaman (56,88), Kars (24,92), Kastamonu (118,23), Kayseri (142,95), Kırıkkale (88,27), Kırklareli (137,12), Kırşehir (47,73), Kilis (255,62), Kocaeli (138,39), Konya (203,91), Kütahya (85,14), Malatya (92,66), Manisa (50,12), Mardin (17,32), Mersin (96,75), Muğla (80,24), Muş (27,24), Nevşehir (64,60), Niğde (89,21), Ordu (248,62), Osmaniye (198,89), Rize (188,18), Sakarya (90,15), Samsun (458,53), Siirt (2,11), Sinop (345,56), Sivas (43,88), Şanlıurfa (15,41), Şırnak (4,46), Tekirdağ (121,64), Tokat (243,53), Trabzon (222,32), Tunceli (53,93), Uşak (19,22), Van (20,36), Yalova (200,33), Yozgat (46,05), Zonguldak (75,44)."