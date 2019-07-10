Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi

ANKARA (AA) - İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi. İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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