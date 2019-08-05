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Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır

Tarım ve Orman Diyarbakır il Müdürlüğü, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:24
Diyarbakır Kurban Bayramı’na hazır

Tarım ve Orman Diyarbakır il Müdürlüğü, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.


Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürlüğü, Diyarbakır’da Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlarına istinaden büyükşehir Belediyesi ile 4 merkez ilçe belediyesinin belirlemiş olduğu Diyarbakır merkezindeki ve ilçelerdeki kurban kesim yerlerinde 61 veteriner ve 1 hayvan yetiştiricisi ile hizmet verecek.



"Kesimden sonra kulakları küpelerini teslim edin"


Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurban kesecek olan vatandaşların, kulakları küpeli ve sağlıklı hayvanları almaları gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Kurbanlık hayvan satış yerlerinde kurbanlık olarak sığır cinsi hayvan satan yetiştiriciler veya celepler. sattıkları hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satıcı ile ilgili kısmına “Kurbanlık olarak satıldı” ibaresini yazarak pasaportun bu kısmını en yakın ya da ikamet ettikleri yerdeki il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim etmeleri, mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve pasaportları Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Uygulama Talimatının ilgili hükümleri çerçevesinde toplanarak pasaportların en yakın il-ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmesi, komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi yönünden mahalle ve köy muhtarlarına onların da bağlı bulundukları müdürlüklere teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.


Kurban kesim yerleri ve 2019 yılı kurbanlık sayısı hakkında da bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, büyükbaş hayvan sayısının 37 bin 130, küçükbaş hayvan sayısının ise 61 bin 21 olduğunu belirtti.


Öte yandan Diyarbakır ve ilçelerinde kurban kesim yerleri ise şöyle olacak:


"Sur İlçesi May-Et Kombinası Mardin yolu üzeri, Sur ilçesi Güler-Et kombinası Mardin yolu üzeri, Sur ilçesi Canlı Hayvan Pazarı Mardin yolu üzeri, Bağlar Yeniköy Mezarlığı karşısı, Yenişehir Toplu Konut 1. etap idare binası arkası, Yenişehir Kurdoğlu Lojmanları alanı içindeki beton saha, Yenişehir Üçkuyular Toplu Konut pazar yeri, Kayapınar Şanlıurfa yolu üzeri emniyet lojmanları merkezi ısıtma sistem binası yanı, Kayapınar Peyas Mahallesi Kayapınar Caddesi Kaplan City düğün salonu yanı, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı market otoparkı özel kesim yeri, Kayapınar organik pazar yeri dünya kavşağı Araştırma Hastanesi yolu üzeri, Kayapınar Peyas Mahallesi İMKB Lisesi yanı, Yenişehir İlçe Otogarı karşısı kömür tevzi sahası.”

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:24
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