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Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirlenmesine ilişkin HSK kararı Resmi Gazete'de yer aldı

28 Haziran 2019 Cuma 03:31
Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevreleri yeniden belirlendi

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemelerinin yargı çevrelerini yeniden belirledi.

HSK'nın, 4 bölge adliye mahkemesinin yargı çevresinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin yazısı görüşüldü.

Bu kapsamda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'tan oluşurken, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bingöl, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Batman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ın çıkartılarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi de Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat olarak belirlenerek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ın, Adana Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Niğde çıkartılarak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresi, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane ve Rize'den oluşurken, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Artvin ve Gümüşhane, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Giresun, Rize ve Trabzon'un çıkartılarak Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesi kararlaştırıldı.

Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş olarak belirlenerek, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden Bitlis, Hakkari, Muş ve Van çıkartılarak Van Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilecek.

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili düzenleme, 2 Eylül 2019 itibarıyla uygulanacak.


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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 03:31
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