Diyarbakır Kayapınar 808 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ’den son dakika Diyarbakır Kayapınar 808 konutlarına ilişkin teslim tarihi açıklaması geldi. Diyarbakır Kayapınar 808 konut projeleri, 18 Temmuz – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir.

TOKİ Diyarbakır Kayapınar konutlarının teslimine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Konut teslimleri, İdaremiz tarafından hazırlanan ve ilan edilen “Konut Teslim Programı” çerçevesinde Projenin müşavir firması olan BCT Müşavirlik A.Ş aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Konut teslimleri Toplu Konut Şantiyesinde yapılacaktır. Konut alıcıları konut teslim programı çerçevesinde kendilerine bildirilen günde kendi imkanları ile Şantiyeye ulaşacaklardır. Konut teslim işlemlerine saat 09:00’da başlanacaktır. Kendisine bildirilen günden başka bir günde konut teslimi için başvuruda bulunan konut alıcılarının işlemleri, geldikleri gün için belirlenmiş konut alıcılarının işlemleri tamamlandıktan sonra yapılabilecektir.

Yatırılmayan taksitler varsa tamamı (gecikme faizleri ile birlikte) defaten ödenecektir. Alt gelir grubu konutların ilk taksit ödemesi Ağustos 2019 itibariyle başlatılacak, İlk Dönemsel Artış ise Ocak 2020’de uygulanacaktır.

3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle Katma Değer Vergisi doğduğundan, alıcılar tarafından T.Halk Bankası A.Ş. Diyarbakır Diclekent Şubesi’nden KDV ödendiğine ilişkin ödeme dekontu/faturanın bir örneği konut teslim anında Müşavir firmaya alıcılar tarafından ibraz edilecektir. Bankaca yapılacak KDV tahsilatlarının belli bir düzen içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere konut alıcıları teslim tarihinde Banka şubesine başvurucaktır. KDV faturasına dair belge veya dekont ibraz edilmeden kesinlikle teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Alıcılar adına, DASK Poliçesi ve Konut Paket Poliçesi düzenlenecek olup, Poliçe veya poliçe bedelinin ödendiğine dair dekont görülmeden teslim işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

Şantiyede yapılacak konut teslimi sırasında; konut alıcılarının aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

• Kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı),

• Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin konut alıcısında bulunan nüshası,

• Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

• KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura.

• Sigorta Poliçelerinin ödendiğine dair dekont sureti. Belgeler eksiksiz ise, konut alıcılarına Müşavir firma tarafından “Konut Teslim Tutanağı” ile Müşavir firma tarafından mahal listesine göre tanzim edilecek olan “Konut Tespit Föyü” imzalatılacaktır."