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Diyarbakır itfaiyesinden anız uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son günlerde yaşanan anız yangınları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 10:00
Diyarbakır itfaiyesinden anız uyarısı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son günlerde yaşanan anız yangınları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, her gün en az 30 farklı noktadan yangın ihbarı aldıklarını belirterek, anız yakmanın zararlı olduğunu ve insanlığın geleceğini kararttığını söyledi.


Diyarbakır’da haziran ayı ile birlikte başlayan ekin hasadının ardından tarla sahipleri tarafından çıkarıldığı iddia edilen anız yangınları, hem insanlar hem doğadaki canlılar için tehlike oluşturuyor. Topraktaki organik canlıları öldürdüğü ve verimi düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanan anız yangınları, en çok Bismil, Ergani ve Silvan ilçelerinde görülürken, uyarılara rağmen anız yangınları her yıl giderek artıyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, mesaisini büyük oranda anız yangınlarını söndürmeye ayırıyor.



“Anız yakmak, doğaya ve insanların yaşam alanlarına zarar veriyor”


Anız yangınlarına ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, anız yakmanın hem doğayı katlettiğini hem de insanların geleceğini kararttığını söyledi. Haziran ayı ile birlikte hasat sonrası hiç istemedikleri anız yangınları ile karşı karşıya kaldıklarını kaydeden Bilici, "Çiftçilerimizin özellikle iyi bir tohum yatağı hazırlamak, yabancı ot ve haşerelerden kurtulmak amacıyla bilinçsiz bir şekilde tarım alanlarını maalesef yakmaktadırlar. Bunu yaparlarken, kazançları yerine tamamen toprağın içerisindeki faydalı mikro organizmalarda yok etmektedirler. Anız yangınları ile beraber hem çevreye hem doğaya hem insana hem de canlılara ciddi anlamda zarar vermektedir. Özellikle anız yakmaları tarımsal alanlarda ciddi anlamda zararı beraberinde getirmektedir. Çiftçiler bu konuda duyarlı olması gerekirken, maalesef her yıl aynı yanlışlar yapılmaktadır. Biz, özellikle bu anız yangınları sonucunda toprak üzerinde bulunan organik atıkların toprak ile birlikte karışması sonucunda faydalı olacağını düşündüğümüz için, yakılan anızlarla bu belirttiğim atıklar tamamen yok olduğunu, yüz milyarlarca zarara neden olduğunu ve bu özellikle doğaya zarar ve trafik kazalarına sebebiyet verdiğini maalesef ciddi anlamda burada görmekteyiz” dedi.



"Kasıtlı bir şekilde anızların yakıldığını görmekteyiz"


Anız yangınlarının yüzde 94’ünün insan eliyle verilen zararlar olduğunun altını çizen Bilici, "Bunun nedenlerinden kısaca bahsetmek gerekirse, gelişi güze atılmış sigara izmaritleri sonucunda anız yangınları meydana gelmektedir. Ya da cam parçacıklarının gelişi güzel tarlalara ve bahçelere atılması ve güneş ışınının yansıması sonucunda yangınlar çıkabilmektedir. Bir de, çiftçilerimizin daha kolay toprağı sürmeleri adına kasıtlı bir şekilde bu anızları yaktığını görmekteyiz. Bizim buradan özellikle ricamız, anız yangınları ile ilgili çiftçilerimizin daha hassasiyet ve duyarlılık göstermesini bekliyoruz ve hem çevreye hem de doğaya vermiş oldukları bu zarardan dönmeleri konusunda kendilerini uyarıyoruz. Belediye olarak cezai müeyyide yetkimiz olmaması ile birlikte, mahalli çevre kurulunda alınan karar gereği alınan bir ceza miktarı bulunmaktadır. Ama bu da, görevli arkadaşlar ve biz suçluyu olayı yaparken yakalaması sonucunda ceza uygulana bilmektedir. Tabi buda imkansıza yakın bir şeydir” diye konuştu.



“Her gün 30 farklı noktaya ekiplerimiz yangın ihbarına gidiyor”


Son olarak Diyarbakır halkına çağrıda da bulunan İtfaiye Daire Başkanı İbrahim Hakkı Bilici, şöyle konuştu:


“Bayram tatili süresince sadece Diyarbakır kent merkezinde 9 gün içerisinde ekiplerimiz 284 yangına müdahalede bulundu. Bahse konu yangınların yarısından fazlasın gelişi güzel yakılan ot ve anızlara müdahale ettiğimiz yangınlardı. Dolayısıyla ekiplerimiz günlük ortalama 30 yangın ihbarından anız ve ot yangını gibi vakalara araçlarımızı yönlendiriyoruz. Bize hem zaman kaybına hem de gerçekten çıkabilecek ev ve ikamet yangınına zamanında ulaşmama yada geçirmelere neden olabiliyor. Buradan tekrar çağrımızdır, vatandaşlarımızdan özellikle gelişi güzel yakılan ot ve anızlara müsaade etmemelerini ve yapmamaları konusunda hassasiyet ile duyarlılık bekliyoruz."


Öte yandan, İtfaiye Daire Başkanlığı, Diyarbakır ve kırsal mahalle ile köylerde dağıtılması için anız yangınlarına ilişkin üzerinde Türkçe ve Kürtçe yazılı ’Anız yakma, geleceğimizi karartma’ broşürü bastırıldı. Söz konusu broşürler anız yangınlarının sıklıkla çıktığı bölgedeki vatandaşlara dağıtılıyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:00
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