Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Yaklaşık 3 yıl önce Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Hasan Aslan’ın dün akşam saatlerinde görevden alındığı öğrenildi. Aslan'ın görevden alınış gerekçesi öğrenilemezken, yerine Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde çalışan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Feysel Taşçıer’in atandığı kaydedildi.