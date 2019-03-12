0553 313 94 23

Diyarbakır Erbil uçuşları 21 Mart’ta başlıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) girişimleri sonucunda Diyarbakır-Erbil karşılıklı uçak seferleri 21 Mart’ta başlıyor.

12 Mart 2019 Salı 17:48
Diyarbakır Erbil uçuşları 21 Mart’ta başlıyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın (DTSO) girişimleri sonucunda Diyarbakır-Erbil karşılıklı uçak seferleri 21 Mart’ta başlıyor.


Sabiha Gökçen Anadolu Jet Müdürü Ahmet Yıldız, Diyarbakır THY Müdürü Ayhan Tan, DHMİ İl Müdürü Mustafa Furak DTSO’yu ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, turizm komisyonu ve Diyarbakır Otelciler Derneği ile görüştü. Görüşmede, Türk Hava Yolları’nın alt markası AnadoluJet’in Diyarbakır’dan IKBY’nin Erbil şehrine tarifeli uçuşlarının 21 Mart 2019 tarihinden itibaren haftanın üç günü karşılıklı olarak başlatılacağı aktarıldı. Konuya ilişkin bilgi veren DTSO Başkanı Kaya, uzun süredir seferlerin başlaması için girişimlerinin olduğunu ve bu girişimlerden nihayet sonuç aldıklarını belirtti. Karşılıklı uçuşların kent ekonomisine katkısına da değinen Kaya, “Uçuşlar karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için önemli. Habur sınır kapısında yaya geçişi için de yatırımlar yapılıyor bu yıl. Ancak özellikle iş insanlarımız için ulaşımda kolaylık sağlanması gerekiyor. Aynı şekilde karşılıklı turizmin geliştirilmesi ve sağlık sektöründe önemli bir potansiyeli olan ilimizin yurtdışına sağlık hizmeti sunması içinde ulaşımda kolaylığın sağlanması ve uçuşların geliştirilmesi önem taşıyor” dedi.


Ayrıca Anadolu Jet’in Kıbrıs uçuşlarına da değinen Kaya, Kıbrıs uçuşları için de girişimlerinin devam ettiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Tunceli'de polis helikopteri teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı
    1. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    2. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    3. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    4. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    5. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    6. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    7. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    8. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    9. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    10. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    11. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    12. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    13. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    14. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    15. Bingöl’de uyuşturucu operasyonları: 6..
    16. Diyarbakır Erbil uçuşları 21 Mart’ta..
    17. Hekimhan’da Kurumlararası Voleybol..
    18. "Artık İsrail'in bu pervasızlığına..
    19. 25 Aralık Panorama müzesi..
    20. Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı
    21. Kapalıçarşı'da altın
    22. İşitme engelliler İstanbul’dan 1..
    23. Özdemir Erdoğan kimdir nerelidir?
    24. Milletvekili Taşdoğan Gölbaşı..
    25. Cezayir'in yeni başbakanından halka..
    26. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    27. Uzer’den “İstiklal Marşı” mesajı
    28. "Emeklilik yaşını yükselttiler"
    29. Döviz kurları
    30. Çanakkale Şehitlik ziyareti için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü