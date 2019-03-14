Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekliğe ulaşan yangını söndürmek için seferber oldu. Gece vardiyasında çalışan 10 işçiden 2’sinin dumandan zehi
IHAAW235432-ASA/14-03-2019- Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.14 Mart 2019 Perşembe 23:59
IHAAW235432-ASA/14-03-2019- Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekliğe ulaşan yangını söndürmek için seferber oldu. Gece vardiyasında çalışan 10 işçiden 2’sinin dumandan zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.14.03.2019 23:54:32TSINNNN
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