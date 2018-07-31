Diyarbakır Dicle Üniversitesi taban puanları 2018 | Dicle Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2018

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31 Temmuz 2018 Salı 19:01

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  5. Maden Mühendisliği
  6. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
  7. Gıda Teknolojisi
  8. Kimya Teknolojisi
  9. Biyoloji Öğretmenliği
  10. Fizik Öğretmenliği
  11. Tarih Öğretmenliği
  12. Bilgisayar Programcılığı
  13. Bankacılık ve Sigortacılık
  14. İktisat
  15. İşletme
  16. Diş Protez Teknolojisi
  17. Tıp
  18. Eczacılık
  19. Hukuk
  20. Hemşire
  21. İlahiyat
  22. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
  23. İngilizce Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2018
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