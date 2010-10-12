Diyarbakır Cezaevi mağdurları, suç duyurusunda bulundu

12 Eylül 1980 ile 1984 tarihleri arasında Diyarbakır E Tipi 5 No'lu Cezaevi'nde yatan hükümlü ve tutuklular, BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak ve Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu Başkanı Celaleddin Can, Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya eldi. Darbecilerin ve cezaevinde işkence yapanların yargılanması için adliye binası önünde toplanan eski hükümlü ve tutuklular söz konusu döneme ait fotoğrafları taşıdılar. Burada basın açıklaması yapan Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adelat Komisyonu Başkanı Celaleddin Can, Diyarbakır Cezaevi'nin müze olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin bu utançtan kurtulması, gerçeklerin araştırılması, tüm faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve cezalandırılması için burdayız” diye konuştu.