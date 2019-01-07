Diyarbakır Batman Siirt Şırnak ve çevresi için Meteoroloji son dakika kar uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek yoğun kar yağışı ve soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı. Peki Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 08 Ocak Salı Şırnak yarın okullar tatil mi? Batman Valiliği yarın okullar tatil mi? Kar tatili yarın Siirt'te var mı?

Bu gece saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda görülecek olan yağışların, Diyarbakır ile Batman il merkezleri ve güney, Siirt ve Şırnak il merkezleri ile batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/metrekare), Diyarbakır ve Batman'ın kuzey, Siirt ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yer yer yoğun kar (20 ila 40 cm) şeklinde olması tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Diyarbakır Batman Siirt Şırnak yarın okullar tatil mi?

Diyarbakır Batman Siirt Şırnak yarın okullar tatil mi? 8 Ocak Salı günü için okulların tatil olup olmadığına yönelik Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak Valiliğinden yarın okulların tatil olmasına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.