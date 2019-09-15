0553 313 94 23

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı- Oğlu İbrahim Coşkun için Erzurum'dan oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun:- "PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın"

15 Eylül 2019 Pazar 11:11
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine, bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin, başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Terör örgütü tarafından 5 yıl önce 19 yaşındayken kaçırılan oğlu İbrahim Coşkun için oturma eylemine katılan baba Mehmet Emin Coşkun, oğlunun Muğla'da üniversite okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

Muğla'dan tanımadığı bir kişi tarafından arandığını ve oğlunun iki kişi tarafından terör örgütüne götürülmek üzere kaçırıldığını bilgisinin verilmesi üzerine hemen oraya gittiğini işaret eden Coşkun, polis yaptığı araştırmada kendisi ankesörlü telefonla arandığının tespit edildiğini aktardı.

Coşkun, oğlunu bulmak üzere önce Şanlıurfa'ya daha sonra Diyarbakır'a gittiğini belirterek, "5 yıldır haber alamıyorum. PKK'yı lanetliyorum, çocuklarımızı bıraksın. Millet perişan, oturma eylemine devam edeceğim. Bunları lanetliyoruz. Allah belalarını versin." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 11:11
  1. Diyarbakır
  2. Diyarbakır anneleri
  3. Erzurum
  4. Mehmet Emin Coşkun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan Parkı’nda geçirecek
    1. Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan..
    2. Ankara'da feci kaza! ölü ve yaralılar..
    3. Bursa'da yakalanan dilencinin..
    4. Samandağ’da hortum
    5. Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü,..
    6. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü..
    7. Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’..
    8. Otobüste olan Samet Çağrı kaza anını..
    9. Gebelik Okulu’yla anne adayları..
    10. (Özel) Denizli’de faciadan dönülen..
    11. GittiGidiyor'dan "Gerçek İndirim..
    12. (Özel) Günlük hayatın yoğunluğuna..
    13. Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş..
    14. "Lenfomada immünoterapi ile tedavi..
    15. İstanbul havalimanları 70 milyon..
    16. Alaplı’da trafik sorununa dubalı çözüm
    17. Antalya’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    18. Kozan’da fırtına ağaçları devirdi
    19. Bursa’da ’Roket’ten kaçamadılar
    20. Yayalar kaldırım istiyor
    21. Bakan'dan Volkswagen açıklaması!..
    22. Hatay'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
    23. Kulu’da traktör devrildi: 1 yaralı
    24. Kritik FETÖ'cüler serbest bırakıldı!
    25. Kara bulutlar Çin ekonomisi üzerinde..
    26. Bilecik'te düğünlerin vazgeçilmez..
    27. Erzincan’da kanguru faresine benzeyen..
    28. GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu..
    29. Yurt dışı çıkış harç pulu alımında..
    30. Yardımlarıyla engelli gencin yüzünü..
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti