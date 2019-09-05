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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 4 aile daha katıldı- Mardin'den gelen anne Emine Kaya:- "HDP Kandil'dir. HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin, ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:28
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 4 aile daha katıldı.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek, önceki gün HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemine dün 17 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın kaçırıldığını belirten Celil Begdaş da katıldı.

Malatya'dan anne Sadiye Özbey, Gaziantep'ten anne Songül ve baba Şevket Altıntaş, Mardin'den anne Emine ve baba Şehmus Kaya, çocuklarının; Mersin'den Rahime Uymaz da yeğeninin terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, bugün Diyarbakır'a geldi.

Diyarbakır annelerinin yürüttüğü oturma eylemine katılan aileler, HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

- "Oğlumu HDP'den istiyorum"

Mardin'den gelen anne Emine Kaya, Kürtçe yaptığı açıklamada, "Bunların bizim üzerimizde ne hakkı var? Bunlar Müslüman değil. Eğer Müslüman olsalardı, oğlumuzu kaçırmazlar, bizi perişan etmezlerdi. Yüreğimizi yaktılar." dedi.

"Allah onların da yüreğini yaksın. Bunlar Kürt değil, Kürtler için çalışmıyorlar. Oğlumu HDP'den istiyorum." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"HDP oğlumu götürmüş, onların eline vermiş. Onların çocukları Amerika'da okuyor, niye çocuklarını göndermiyorlar? Çocuklarımızı alıp Kandil'e götürecekler. Burası, HDP Kandil'dir. HDP oğlumu nereden getiriyorsa getirsin, ben oğlumu istiyorum. Buradan gitmeyeceğim, vallahi burayı yıkarım. Vicdan, din ve imanları yok. Bunlar Amerika için çalışıyor. Bunlar Kürt değil, Amerika'nın adamlarıdır."

- "Anneler uykusuz"

Mersin'den gelen teyze Rahime Uymaz, "Onlarda biraz vicdan, biraz insanlık varsa, yeter artık. Annelerin suçu ne? Anneler uykusuz, dert sahibi oldu." diye konuştu.

Uymaz, oturma eylemine devam edeceklerini aktardı.

- "Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım"

Baba Şevket Altıntaş ise, "Bu nasıl bir ideoloji? Bunu bana nasıl inandıracaksın? Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı gençler oturma eylemini sürdüren ailelere kumanya dağıttı.




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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:28
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. Oturma eylemi

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