0553 313 94 23

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: - "O anaların ellerinden öpüyorum"

06 Eylül 2019 Cuma 16:42
Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine ilişkin "O anaların ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberinde partili yöneticilerle kentte 4 ayrı muhtarlar dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelip, sorun ve taleplere ilişkin istişarelerde bulundu.

Ziyaretlerinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Çalık, çocuklarının dağa çıkarıldığını söyleyerek Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdi. Çalık, şunları kaydetti:

"Terörün uzantısı olarak Meclis'te görev yapan partiler, bugün anaların çığlıkları üzerine kepenklerini indiriyor. O kepenkler o anaların sayesinde iniyor. Biz geçmiş dönemde o bölgelere gittiğimizde, Güneydoğu'ya gittiğimde, Hakkari'ye, Şırnak'a, Diyarbakır'a gittiğimde geçmiş dönemlerde kepenkleri esnafa indirtirlerdi. HDP-PKK korkusuyla o dönem kepenkler inerdi. Şimdi güvenliğimiz tam teşekküllü olarak sağlanmış vaziyette, esnaflarımızın kepenkleri sonuna kadar açık ama HDP'nin kepengini o analar kapatmış vaziyette. Ben o anaların ellerinden öpüyorum. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. İşte o kepenkler o anaların korkularıyla kapatılacak. 14, 15, 16, 17 yaşında çocuklarımızı dağa kaldıran PKK-HDP işbirlikçilerinin hesaplarını o analarımız soracak."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:42
  1. destek
  2. Diyarbakır
  3. Malatya
  4. Öznur Çalık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akkaya Zabıta Haftası’nı kutladı
    1. Başkan Akkaya Zabıta Haftası’nı kutladı
    2. Malatya'da terör propagandasına..
    3. Erzincan’da gençlik merkezi açılıyor
    4. Eylül ayı toplantıları sona erdi
    5. "Milletimizin isteklerini kimsenin..
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi..
    8. Roberto Soldado'dan Türkiye Ligi'ni..
    9. Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm..
    10. İdlib’de Esad rejimi protesto edildi
    11. Heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu
    12. Ordu’da trafik denetimleri arttı
    13. FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
    14. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    15. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    16. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    17. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    18. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    19. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    20. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim