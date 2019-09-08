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Diyarbakırlı annelerin oturma eyleminde 6’ncı gün! "Tehdit ediliyoruz"

Evlatları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 6’ncı gününde de devam ediyor. Tehdit edildiklerini belirten aileler, boyun eğmeyeceklerini ve çocukları gelene kadar eylemlerin süreceğini söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 13:39
Diyarbakırlı annelerin oturma eyleminde 6’ncı gün! "Tehdit ediliyoruz"

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren 13 ailenin eylemi 6’ncı gününe girdi.

Ağrı’da 4 yıl önce terör örgütü mensupları tarafından kaçırılan Vahit Çul’un annesi Necla Çul, oğlu gelene kadar eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Çul, "4 yıldır oğlum kaybolmuş, oğlumu dağa götürmüşler, oğlumu istiyorum. Oğlum için buradayım, 4 yıldır hiç haber gelmedi. Buradan oğlumu almadan hiçbir yere gidemem. Oğlum çobandı, çözüm süreci vaktiydi. Oğlumun başını nasıl yıkadılar bilmiyorum, ilaç mı verdiler, uyuşturucu mu verdiler bilmiyorum, aniden çocuğum kayboldu. Ben her tarafa baktım fakat çocuğumu bulamadım, en son dağa gittim, çocuğum terörün yanındaydı. Bağırdım çağırdım, çocuğumu istedim vermediler. Orada ağlarken bayıldım, eşim beni getirdi, gözümü açtığımda oğlum orada yoktu. Oğlum gelecek biliyorum" dedi.

"Tehdit ediliyoruz, boyun eğmiyoruz"

Oturma eylemi gerçekleştiren annelerden Ayşegül Biçer ise, tehdit aldıklarını fakat tehditlere rağmen eylemlerine devam ederek boyun eğmeyeceklerini söyledi. Acılı anne Biçer, "Mustafa Biçer’in annesiyim, 11 ay önce oğlumu kaçırdılar. Arıyorum, bulmadan da mücadelemi bırakmayacağım. Tehdit ediliyoruz, boyun eğmiyoruz, buradayız. Bizim gibi yüreği yanık analar varsa daha çok ses verelim, eylemimizi devam ettirelim. 6’ncı gün, devam edecek, 100 günde geçse ne zaman çocuklar gelirse eylemimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:39
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  4. Vahit Çul
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