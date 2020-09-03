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Gündem Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı umut eden anneler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ateş püskürdüler. Peki, ama neden bu kadar tepki gösteriliyor?

Yeniakit Publisher
2020-09-03 19:35:00 -
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

Gazeteci Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor. 

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