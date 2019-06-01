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Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği’nden yardım seferberliği

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, merkez Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde yardıma muhtaç ailelere Ramazan ayı gıda kolisi dağıtımına devam ediyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:48
Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği’nden yardım seferberliği

Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, merkez Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde yardıma muhtaç ailelere Ramazan ayı gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. Dernek Başkanı Mihdat Kavmaz, yoksul ve kimsesiz çocuklara yapmış oldukları yardımlardan ve desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na teşekkür etti.


Diyarbakır Ak Sevdalılar Yardımlaşma Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve merkez Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun destekleri ile Bağlar, Sur, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde şehit yakınları, gaziler, dul ve yetimler ile ihtiyaç sahibi ailelere, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıttı. Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatlarıyla dernek yönetimine teslim edilen yardım kolileri, bizzat dernek başkanı Mihdat Kavmaz tarafından, ailelere teslim edildi.


Verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Beyoğlu’nu teşekkür eden Kavmaz, “Ben özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız her zaman yetim ve kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Bizlerde Diyarbakır’da verilen destekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.



"Destekleri ailelere ulaştırmak boynumuzun borcudur"


Destekleri fakir ve mağdur ailelere ulaştımanın dernek olarak boyunlarının borcu olduğunu ifade eden Kavmaz, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


"Koşullar ne olursa olsun elimizden geldikçe halkımıza bir nebzede olsa elimizden geleni yapmaya çalışacağız, engelli ve yetim vatandaşlara ulaşacağız. Ramazan ayı bu manada yardımlaşmanın zirveye çıktığı kalplerin yumuşadığı zenginin fakiri en iyi anladığı aydır. Bizde bu yardımlaşma ayında Diyarbakır’da şehit ve gazi aileleri, dul ve yetim aileleri ile ihtiyaç sahibi ailelere yardımsever vatandaşların ve özellikle Cumhaurbaşkanımızın katkısı ve Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun desteğiyle gıda paketi dağıttık, bizler aracıyız.Bu yardımlarımız ve verilen destekleri ailelere ulaştırmak bizlerin boynumuzun borcudur".

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:48
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