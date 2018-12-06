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Diyanetten Yemen için yardım kampanyası

Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığınca yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlatıldı- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:- "Milletimizi hep beraber daha güçlü şekilde insanlığın vicdan yükünü taşıma seferberliğine davet ediyoruz"- "Tarih boyunca mazlumların yanında olan milletimiz, kuşkusuz Yemen'in çığlığına da sessiz kalmayacaktır"

06 Aralık 2018 Perşembe 12:05
Diyanetten Yemen için yardım kampanyası

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yaklaşık 4 yıldır süren iç savaş nedeniyle kıtlık yaşanan Yemen için yardım kampanyası başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı ve TDV Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yemen'e Sessiz Kalma" başlıklı yardım kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir çağda yaşadığını belirterek, insanlığın vicdan sınavını bu kez Yemen'de kaybettiğini aktardı.

Yemen'de 22 milyon kişinin kıtlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini anımsatan Erbaş, acilen yardım edilmezse 11 milyondan fazla kişinin hayatını kaybedeceğine dikkati çekti.

Erbaş, Yemen'de sağlık altyapısının tamamen çöktüğüne dikkati çekerek, "Çoğunluğu El-Hudeyde şehrinde bulunan 1,2 milyon kişi kolera hastalığına yakalanmış durumda. Çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 2,6 milyon kişinin öncelikli olarak barınma ihtiyacı bulunuyor." diye konuştu.

TDV'nin, Yemen'de ihtiyaç sahiplerine bugüne kadar 8,5 milyon lira değerinde yardım yaptığını hatırlatan Erbaş, "Bugün de yardım faaliyetlerimizi daha kapsamlı hale getirmek ve en ileri düzeye taşımak için Yemen'e Sessiz Kalma başlığıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Milletimizi hep beraber daha güçlü şekilde insanlığın vicdan yükünü taşıma seferberliğine davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Online, kısa mesaj ve hesap numaralarıyla yardım

Erbaş, vatandaşların "bagis.tdv.org" internet adresinden online bağış yapabileceğini bildirerek, "YEMEN" yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 lira bağışta bulunabileceğini kaydetti.

Ayrıca vatandaşların yardım kampanyasına banka hesap numaraları aracılığıyla katılabileceğini dile getiren Erbaş, "Tarih boyunca mazlumların yanında olan milletimiz kuşkusuz Yemen'in çığlığına da sessiz kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yardım kampanyasına ilişkin tanıtım videosunun izletildiği programda, Kocatepe Camisi İmamı Mehmet Atıcı Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli ile TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat yer aldı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:05
  1. Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş
  2. Diyanet işleri Başkanlığı

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