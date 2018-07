Diyanet'ten TRT'deki skandalla ilgili açıklama

15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılına girilirken TRT Diyanet'in geçen ay skandal bir yayına imza attığı ortaya çıktı. TRT Diyanet'te, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in güftesini yaptığı "Bulanlar Hakkı Buldu" isimli eseri sahnelendi ve 22 Haziran'daki bu yayında Gülen'in ismi de açıkça ekranda yer aldı.

Bu görüntüler üzreine harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin internet sitesinden açıklamada bulundu.

''BÖYLE BİR YANLIŞI TASVİP ETMEK KESİNLİKLE MÜMKÜN DEĞİLDİR''

Açıklamada, "2012 yılı arşivlerinde yer alan Ahmet Hatipoğlu ile Tasavvuf Musikisi programının TRT Diyanet ekranında 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandığı ve yayın esnasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması elebaşı Fetullah Gülen'in isminin geçtiği fark edilmiştir. Gerekçesi her ne olursa olsun, böyle bir yanlışı tasvip etmek kesinlikle mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

''PERSONELİN GÖREVİNE SON VERİLDİ''

Başkanlık tarafından söz konusu programla ilgili ihmalde kasıt ihtimalinin bulunup bulunmadığını saptamak üzere derhal harekete geçildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Haziran 2018 tarihinde, yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma ivedilikle başlatılmıştır. İdari soruşturma neticesinde, sorumluluğu tespit edilen personelin görevine son verilmiş olup adli soruşturma süreci devam etmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, din istismarı konusunda milletimizi bilinçlendirmeyi ve hain terör örgütü FETÖ ile mücadeleyi kesintisiz sürdürmektedir."