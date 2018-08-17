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Diyanet’ten tasarruf tedbirleri

Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi tasarruf tedbirini içeren bir talimat yayınlayarak lüks ve israftan kaçınılması vurgulandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:24
Diyanet’ten tasarruf tedbirleri

Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi tasarruf tedbirini içeren bir talimat yayınladı.

Başkanlığın merkez birimleri ve taşra teşkilatlarına gönderilen talimatta lüks ve israftan kaçınılması vurgulandı.

Talimatta ülkemize yönelik yürütülen ekonomik saldırılara dikkat çekilerek, yapılacak iş ve işlemlerde, kamu kaynaklarının her türlü lüks ve israftan kaçınılacak şekilde kullanılması, baskı, tanıtım, tebrik, davetiye, reklam gibi işlemler için elektronik iletişim ortamlarının değerlendirilmesi istendi.

Talimat, bilimsel niteliği olmayan, hizmetlere katkı sağlamayan, rutin çalışmaları ve personeli tanıtıcı nitelikte kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınların basım ve yayımının yapılmasının da önüne geçecek.

Resmi ve diğer hizmet araçlarının zorunlu olmadıkça iller arası yolculuklarda kullanılmaması belirtilen talimatta, hizmet binalarının tefrişatında ve bu binaların elektrik, su, ısıtma ve soğutma ihtiyacının karşılanmasında tasarrufa riayet edilmesi de istendi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:24
  1. Diyanet İşleri Başkanlığı

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