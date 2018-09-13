0553 313 94 23

Diyanetten öğrencilere özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Peygamber'in doğumu olan Mevlid-i Nebi haftası kapsamında 81 ilde üniversite öğrencilerine yönelik umre ödüllü yarışma yapacak.

13 Eylül 2018 Perşembe 22:54
Diyanetten öğrencilere özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı", "Sorularla İslam" ve "Hayatın Tekrarı Yok" eserlerinin kaynak alınacağı yarışma, örgün veya açık öğretime devam eden 17-28 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerini kapsıyor.

Son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirlenen yarışma için başvurular, "www.yarisma.diyanet.gov.tr" sitesi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Yarışmaya ilişkin tüm duyurular ise yine aynı internet adresinden ilan edilecek.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 22:54
  1. Diyanet
  2. yarışma
  3. üniversite öğrencileri
  4. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    1. Futbolcu sözleşmeleri TL'ye dönecek mi?
    2. Kümese giren sansar, 15 bin lira..
    3. Anaokulunda yürek yakan olay... 5..
    4. ABD tetikte bekliyordu! Etkisini..
    5. Yozgat'ta çıkan anız yangını, 8 bin..
    6. Diyanetten öğrencilere özel yarışma
    7. ABD'den '5 milyon dolarlık yardım'..
    8. İstanbul'da şoke eden görüntü! Yük..
    9. Bakan Albayrak orta vadeli program..
    10. Bakanlıktan 'ABD'den süt ithali'..
    11. FIFA'dan devrim gibi karar!
    12. Şiddetli yağışlar İstanbul Boğazı'nı..
    13. Manchester City'nin geliri dudak..
    14. Kupada 3. tura yükselen takımlar..
    15. Bursa'da telefon dolandırıcısı 2..
    16. MB'nin faiz kararına Albayrak'tan..
    17. Galatasaray'ın rakibinde golcü krizi..
    18. Anaokulunda feci olay... Minik..
    19. Avrupa borsaları karışık seyirle..
    20. Antalya'da hastane acil servisi önünde..
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Emeklilik için gün sayanlara müjde! Teklif yasalaşırsa, 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    Ürdün'de skandal! Osmanlı askerine atılan pusuyu turistlere gösteri yaptılar
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!