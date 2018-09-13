Diyanetten öğrencilere özel yarışma

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı", "Sorularla İslam" ve "Hayatın Tekrarı Yok" eserlerinin kaynak alınacağı yarışma, örgün veya açık öğretime devam eden 17-28 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerini kapsıyor.

Son başvuru tarihi 19 Kasım olarak belirlenen yarışma için başvurular, "www.yarisma.diyanet.gov.tr" sitesi üzerinden bireysel olarak yapabilecek.

Yarışmaya ilişkin tüm duyurular ise yine aynı internet adresinden ilan edilecek.