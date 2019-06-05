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Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma

Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık ve Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajını daha iyi öğrenip anlayabilmesi amacıyla hazırlanan "Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili" eseri yayımlandı- Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu:- "Hafızlığa çalışan öğrencimiz aynı zamanda Kur'an'ın verdiği mesajları her sayfada bir mesaj olmak üzere öğrenmiş oluyor. Bu, önceki yıllardaki eğitimden önemli bir farktır"

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
Diyanet'ten Kur'an eğitiminde yeni çalışma

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık ve Kur'an kursu öğrencilerinin Kur'an-ı Kerim'in ilahi mesajını daha iyi öğrenip anlayabilmesi amacıyla hazırlanan eser yayımlandı.

Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'i okuma ve ezberlemelerinin yanı sıra anlam dünyası hakkında farkındalık kazanmaları amacıyla her sayfadan birer ayete ilişkin "Bilgi", "Mesaj" ve "Kelime Dağarcığı" başlıklarında bilgilerin yer aldığı "Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili" eseri 3 cilt halinde basıldı.

Eserde, hafızlık eğitimi gören öğrencilerin ihtiyaç duymaları halinde başvurularını kolaylaştırmak ve hafızlıklarını pekiştirmeye katkı sağlamak için ayetlerin bulunduğu Kur'an-ı Kerim sayfalarının yanı sıra namazlarda çok sık okunan son on surenin tamamına yer verildi.

Ayrıca surelerin indiriliş sebebi, ayet sayısı ve sure isimlerinin anlamı gibi kısa bilgilerin de bulunduğu eserde, Diyanet İşleri Başkanlığının "Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir" ile Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın "Hak Dini Kur'an Dili" eserlerindeki mealler esas alındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, hafızlık öğrencilerinin her gün bir sayfa ezber verdiğini belirterek, "Yayımladığımız eserde sayfa içerisinde diyelim ki bir ayet öne çıkartılıyor. O ayetin meali veriliyor, neden indirildiği üzerinde duruluyor. Böylelikle hafızlığa çalışan öğrencimiz aynı zamanda Kur'an'ın verdiği mesajları da her sayfada bir mesaj olmak üzere öğrenmiş oluyor. Bu, önceki yıllardaki eğitimden önemli bir farktır." diye konuştu.

- "Hafızlık eğitiminde yeni arayışlar var"

Türkiye'de hafızlık konusunda klasik bir sistemin uygulandığını ancak yeni arayışların da yapıldığını vurgulayan Muslu, İstanbul, İzmir ve bazı illerde Kur'an kurslarında hafızlık öğretim programının bilgisayar destekli olduğunu söyledi.

Muslu, klasik hafızlık eğitim sistemine göre her cüzün son sayfasının son ayetinden ilk sayfasına doğru ezber verildiğini hatırlatarak, "Bu arada geçen yıl başlattığımız 'Kur'an'ı Anlama' programı var. Şu anda pilot olarak yaklaşık 15 kursta, 7-8 ilde uygulanıyor. Bu programın amacı da yine Kur'an-ı Kerim'in verdiği mesajları hafızlık yapan öğrencilerimizin öğrenmesi." bilgisini verdi.

Prof. Dr. Muslu, şunları kaydetti:

"Şu her zaman eleştiriliyor; bir yeri ezbere çok güzel okuyor ama anlamını bilmiyor. Anlamını da bilmediği için diyelim ki cehennemden bahseden ayetlerde sesini ne şekilde tutacak? Cennetten bahseden ayetleri okurken sesini nasıl yükseltecek ya da alçaltacak? Anlam itibarıyla nerelerde vurgu yapacak, nerelerde sesini yükseltecek, alçaltacak? Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'in manasını bilerek okumasına bağlı bir husus. Kur'an-ı Anlama programı hafızlığını yapmış öğrencilerimize hem biraz Arapça bilgi veriyor hem de daha iyi Kur'an-ı anlamalarına yardımcı olacak. Bu da 2018'in Eylül'ünden itibaren başladı. Bu yıl pilot olarak uygulandı. Şimdi geri dönüşümler alınıyor. Ona göre Türkiye geneline yaygınlaştırılacak."

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:36
  1. "Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili"
  2. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu
  3. Diyanet işleri Başkanlığı

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