Diyanetten kadınlara özel büyük hizmet! Cuma dersleri başlıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yaygın din eğitimi faaliyetleri kapsamında düzenlenecek "Camilerde Kur'an Öğretimi Hafta Sonu Kur'an Kursları" ile kadınlara özel "Cuma dersleri" programları şubat ayı itibarıyla başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerde yürütülen irşat hizmetlerinin yanı sıra yaygın din eğitimi faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının sahih bilgiye dayalı din eğitimini merkeze koyan bir anlayışla çalıştığını belirten Dinç, toplumsal talepleri dikkate alan, ihtiyaç odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilen yaygın din eğitimi faaliyetlerinin geliştirilmesini ve çeşitlendirilmesini önemsediklerini ifade etti.

Dinç, yaygın din eğitimi kapsamında cami ve Kur'an kursları, hafızlık, yaz ve ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ile değerler eğitimini esas alan 4-6 yaş grubu Kur'an kursları gibi farklı eğitimlerin yapıldığını aktardı.

Cami ve Kur'an kurslarının, toplumun dini ve manevi hayatının şekillenmesi ile milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesinde önemli katkılar sunduğunu dile getiren Dinç, "Yaz Kur'an kurslarına gelen öğrencilerin Başkanlığımızca sunulan din eğitimi faaliyetlerinden yıl içerisinde de istifade edebilmelerini amaçlayan hafta sonu Kur'an kursları ile cuma günlerinin anlamına uygun bir şekilde değerlendirilmesini amaçlayan cuma dersleri programlarının düzenlenmesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Kurslarımızı inşallah şubat ayı itibariyle başlatmayı planlıyoruz." bilgisini verdi.

Hafta sonu kursları 4 saat

Yaz döneminde düzenlenen kurslara katılan öğrencilerin yıl içerisinde de yaygın din eğitimi faaliyetlerine devam etmelerini hedeflediklerini vurgulayan Dinç, şu değerlendirmede bulundu:

"Temel amacımız, çocuklarımızın cami ile olan iletişimlerinin güçlendirilmesi, yaz kurslarında ve okullarda öğrendikleri bilgilerinin geliştirilmesidir. Hiç şüphesiz bu anlamda yapılan çok güzel ve başarılı uygulamalar var. Programın bu çerçevede yapılan çalışmaların uygulama birliği içerisinde daha sağlıklı bir zeminde yürütülmesine katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Hafta sonları 4 saat olacak kurslar, eğitim-öğretime uygun şartları taşıdığı müftülükçe belirlenen camilerde uygulanacaktır. Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, sure ve dua ezberleme, abdest, namaz gibi ibadetlerin öğretilmesi yanında Kur'an-ı Kerim'den kıssalar, Hz. Peygamber'in ve Sahabe-i Kiram'ın örnek hayatından kesitler ve İslam ahlakına dair konu başlıklarına yer verilecektir."

Vatandaşların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri dikkate alındı

Dinç, ihtiyaç odaklı Kur'an kurslarına çok sayıda vatandaşın katıldığını ve öğrencilerin çoğunluğunun kadın olduğunu belirterek, cuma derslerinin ihtiyaç odaklı Kur'an kursları ek öğretim programları kapsamında hazırlandığını anlattı.

Bu programın vatandaşların ilgi, ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda düzenlendiğini bildiren Dinç, şöyle konuştu:

"Dini hayatımız ve birlik, beraberliğimizin önemli unsurlarından biri olan cuma günlerinin, anlamına uygun bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlamayı, insanı ve yaşanan hayatı anlamlı ve değerli kılan davranışlar konusunda farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Yerel talepler doğrultusunda cuma öğleden önce veya sonra uygulanabilecek programa, kız Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin yanı sıra kurs faaliyetlerimize uzun süreli katılma imkanı bulamayan hanım kardeşlerimiz de katılabileceklerdir. Kur'an tilavetiyle başlayacak program, haftanın konusunun işlenmesi ve ardından yapılacak dua ile sona erecek. Cuma derslerinde, Kur'an ve sünnetin önemi, inanç ve ibadet konularının yanı sıra çocuk ve gençlerle iletişim, anne ve babaya karşı görevler, akrabalık hukuku, güzel ahlak, birlikte yaşama ahlakı ve kardeşlik hukuku gibi konular da anlatılacak."