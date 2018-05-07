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Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki: Hadsizler!

Diyanet'ten, Fransa'da 300 kişinin, Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkarılmasını istemelerine ilişkin, 'Münferit ve faili meçhul birtakım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlar'a ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır' denildi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:36
Diyanet'ten Fransa'ya çok sert tepki: Hadsizler!

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'da yaşlı bir Yahudi kadının öldürülmesi üzerine ortaya çıkan birtakım tartışmalara bağlı olarak, bazı odaklar tarafından Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e karşı bir iftira kampanyası başlatıldığı ve haddi aşan provakatif teklifler dile getirildiği belirtildi.

"HADSİZ BİR TAVIR, SAYGISIZLIK"

"Söz konusu anlayışa sahip bir grup tarafından hadsiz bir tavırla Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını teklif etme saygısızlığında bulunulmuştur." ifadelerine yer verilen açıklamada, Kur'an ayetlerinin bağlamından koparılarak onlara yanlış anlamlar yüklenmesinin ilmi ve ahlaki bakımdan asla tasvip edilemeyeceği vurgulandı.

"KIYAMETE KADAR TEK BİR HARFİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEKTİR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün Müslümanların istisnasız ortak inancına göre Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği son kitaptır. Bu ilahi kelam, hiçbir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir, kıyamete kadar da değişmeyecek ve değiştirilemeyecektir. Kur'an-ı Kerim'e göre inancı ne olursa olsun insan hayatı değerlidir, dokunulmazdır, hatta bir insanın haksız yere öldürülmesi bütün insanların öldürülmesi, bir insanın yaşatılması ise bütün insanlığın yaşatılması gibidir."

"İSLAM COĞRAFYASI, ZULME MARUZ KALAN YAHUDİLERİN SIĞINAĞI OLMUŞTUR"

Tarih boyunca İslam toplumlarında Yahudi ve Hristiyanlar da dahil değişik inançlara mensup kişi ve grupların barış ve huzur içerisinde yüzyıllarca birlikte yaşadıklarının inkar edilemez bir hakikat olduğu kaydedilen açıklamada, dünyanın muhtelif coğrafyalarında başta Yahudiler olmak üzere farklı inançlara mensup insanlar pek çok ayrımcılık ve zulme maruz kaldığında, İslam coğrafyasının bunların sığınağı olduğu kaydedildi.

"MÜSLÜMANLAR KUR'AN'I KERİM'DEN YOLA ÇIKARAK HEP MERHAMET VE ADALETLE DAVRANMIŞLARDIR"

Açıklamada, "Müslümanlar birlikte yaşadıkları bu topluluklara rahmet kaynağı Kur'an'dan yola çıkarak hep iyilik, merhamet ve adaletle davranmışlardır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İslam medeniyetinin merkezleri konumundaki İstanbul, Kudüs, Bağdat, Şam, Kahire, Saraybosna gibi şehirlerde birlikte yaşamanın en güzel örneklerine şahitlik edildiği hatırlatılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Bütün bu gerçeklere rağmen münferit ve faili meçhul bir takım olaylar üzerinden algı oluşturarak İslam'a, Müslümanlar'a ve Kur'an-ı Kerim'e iftira edilmesi akla, ilme, tarihe, hakka, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu önyargılı çaba özellikle son zamanlarda Müslümanların temel hak ve hukukunu tehdit eden İslam karşıtlığına hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor ve tüm dünya kamuoyunu daha insaflı ve hakkaniyetli olmaya davet ediyoruz."

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:36
  1. İstanbul
  2. fransa
  3. Kuran-ı Kerim
  4. diyanet işleri başkanlığı
  5. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Maide 51
  • VeliVeli41 dk önce
    Her firsatta diyaneti kotuleme diye bir hastalik var.Fransadaki bir pislik hareketine karsi cikiyor, ama sadece kotuleniyor. Bu vesile ile cumhurbaskanina geydiriliyor. Vakia su: Turkiyenin %40i islami acidan cok problemli. Evet diyanet idarecilerinin ve hukumetin de hatalari var. Ama sizin yaptiginiz munafikca!
  • AlpAlp13 dk önce
    Savaşların asıl sebebi HAK BATIL MÜCADELESİ. Gerisi teferruattır. De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)
  • Siz uyuyunnSiz uyuyunn1 sa önce
    Kendi ulkende yahudi cesaret madalyali bop baskani cikti 1400 senelik kurallar olmaz islami guncelleyelim dedi yani dini degistirmek istedi ona ne tepki verdinde yalanda gavur memlektinde sacma bir olaya ahkam kesiyorsun takiyeci
  • nn2 sa önce
    KÜFÜRKAFİRBUNLARİN DESTEK VERDİĞİ SİYASETÇİDAHA KOTU MÜNAFIKFASİKTÜRLER İNSANLARI YOLDAN CIKARIR
  • nuhnuh1 sa önce
    sanki diyanet uyguluyor türkiye kuran ı komple çıkarmış hayttan siz neden bahsediyorsunuz
  • Ozcyr54Ozcyr542 sa önce
    Hain feto,daes pkk hepsi islam düşmanı ama asla basaramayacaklar.nokta
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