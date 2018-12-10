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Diyanet İşleri Başkanlığından flaş açıklama: Kabul edilemez...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın belirli bir kesim tarafından maksatlı olarak çarpıtılan sözlerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:28
Diyanet İşleri Başkanlığından flaş açıklama: Kabul edilemez...

Diyanet İşleri Başkanlığından, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözlerine ilişkin konunun, çocuklarla ilişkilendirilmesinin kabul edilemeyeceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "(Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir cami sohbetindeki sözleri) Konunun, her biri masum birer melek ve en değerli emanetimiz olan çocuklarımızla ilişkilendirilmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir cami sohbetinde ayet-i kerimeyi delil göstererek Müslümanları Kur’an’ı okumaya, anlamaya ve yaşamaya davet edip, şeytanın tuzaklarına düşmekten, hak ve hakikat yolundan ayrılmaktan, terör ve şiddete bulaşmaktan korunmaları için uyarmak son derece tabii bir durumdur."

 

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:28
  1. Ali ERBAŞ
  2. diyanet açıklama
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı

YORUM YAZ

  • şenay doğanşenay doğan8 dk önce
    ne kadar güzel bir dilek değil mi eğer kaybedersem varlığımda bulunan hayırlar benimle birlikte kaybetmesin onlar bensiz de olsa yollarına devam etsin bu niyete kötü diyecek bir tek allahın kulu çıkar mı acaba zannetmiyorum birgün yolumdan bir sebeple döndüm ya rabbi ben ne olursa olsun varlığımda taşıdığım hayırları kimseye bırakmayacağım dedim ne kadar bencilce değil mi ama öyle değil işte ben varlığımda bulunan hayırları kendim taşıyacağım kimseye devretmeyeceğim dediğim zaman yanıma biri geldi ve bana söz vermiştin yolundan dönmeyecektin dedi ya rabbi kim bu diye sordum bana onun şeytan olduğu söylendi itiraz ediyorsunuz da ne kuranın şifası ne de şeytanın yetenekleri hakkında doğru dürüst hiç birşey bilmiyorsunuz haklısınız hocam kuranı okuyun anlayın yaşayın onda şifanızı bulun şeytanlara oyuncak olmayın allaha emanet olun
  • şenay doğan şenay doğan 18 dk önce
    hocamız doğru söylüyor şeytan hakkında ne biliyorsunuz ki hiç anlatmak istemediğim olayları anlatmak zorunda kalıyorum ben fizik olarak çok çirkinim ahlaken ve dinen de çok kusurluydum allah ve rasulüne de çok eziyet verdim bütün bu olumsuzluklar birleşince kendimi habibullha layık görmüyordum doğal olarak bunun verdiği eziklikle ya rabbi ben ebede şamil olacak şekilde ebediyyen ona aitim ama o beni istemezse onun için ettiğim bütün salatları yüce zatının ve başka bir kulunun şahsında hak eyle benimle birlikte onun için istediğim hayırları da yakma diye dua ediyordum
  • TolgaTolga28 dk önce
    Bir kez de rusvet yolsuzluk taciz kadina siddet icin aciklama yapsaniz ne olur
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