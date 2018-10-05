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Diyanet'ten "Devletin suçluyu affetme yetkisi var mıdır?" sorusuna cevap!

TBMM'ye sunulan af teklifiyle ilgili "Devletin suçluyu affetme yetkisi var mıdır?" şeklindeki soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu cevap verdi.

05 Ekim 2018 Cuma 17:58
Diyanet'ten "Devletin suçluyu affetme yetkisi var mıdır?" sorusuna cevap!

 Nurullah Alpay  yeniakitcom.tr 

TBMM'ye getirilen af yasasını kamuoyunda tartışma konusu olurken vatandaşlar bu konunun İslam'daki yerini Diyanet'e sordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sorulan sorulara cevap veren mercii olan Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen "Devletin kul hakkına girerek işlenmiş bir suçu affetme yetkisi var mıdır? Bu cezaevindeki suçlunun affedilmesi dinimizce caiz midir?" sorusuna cevap verdi.

"Mağdur affetmedikçe kimse suçu affedemez"

Af konusunda gelen soruları cevaplayan Din İşleri Yüksek Kurulu şu cevabı verdi:

Dinimizde insanların kamu/kul haklarına saygılı olması emredilmektedir. Bunun yanında kul hakkı ihlalinin, hakkı ihlal edilen affetmedikçe, kimse tarafından affedilemeyeceği belirtilmiştir.

"Canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız dokunulmazdır"

Veda hutbesinde Resulullah (s.a.v.) "Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır. (dokunulmazdır)" buyurmuştur (Buhari, hac,132).

Konuyla ilgili kapsamlı ve aydınlatıcı geniş bilgi için www.islamansiklopedisi.info-af maddesine bakılabilir."

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 17:58
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