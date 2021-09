'Diyanet’ten beklediğimiz şeyler var'

Türkiye’de bir kesim, ki başında Kemalistler gelir; zaman zaman “Türkiye’de şu kadar cami, bu kadar imam var. Diyanetin bütçesi falanca bakanlığın bütçesinden daha fazla. Bu kadar imam ne işe yarar? Bu kadar imam bir aşı üretemiyor da aşıyı dışarıdan alıyoruz!” gibi laflar ederler... Bazen de, Türkiye’de 120.000 Diyanet görevlisi, şu kadar cami, bu kadar bütçe... Bir keşif veya icat mı yaptı? Bir buluş mu gerçekleştirdi gibi sataşmalarda bulunurlar. Baktım; 2021 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi yaklaşık 12 milyar (eski parayla) Milli Savunma Bakanlığı bütçesi 62 milyar... Ben de şöyle sorsam: dört yüz bin asker besliyoruz. Bu kadar asker niçin gerekli? Savaş mı var?



Binlerce polis istihdam ediyoruz; polise ne gerek var? Kaldı ki; imamlar aşı bulamıyor, keşif ve icat yapamıyor da bunu askerler mi beceriyor? Yoksa polisler mi?



Benim bu sorularımı ancak Atatürkçüler alkışlar da vatanperver hiçbir fert bu sorularımı haklı ve iyi niyetli bulmaz...



Devletler her gün veya ay veya yıl savaş yapmazlar. Yüz yılda bir savaş yapsalar bile, yüz yıl o askeri beslerler.



Amaan! Ne gerek var diyebilir mi hiç bir devlet? Biz diyebilir miyiz fert olarak?



Ordular yüz senede belki iki yüz senede bir savaş olur, savaşırlar lakin ülkenin ve milletin istiklâlini ve istikbalini kurtarırlar. O bütün harcamaları bir savaşta fazlası ile öderler. Diyanet de öyledir. Savaşlarda milleti savaş durumuna getiren, askeri şahlandırıp savaşta zafer kazanması için coşku veren dini hayatın ta kendisidir.



Dinin görevlisi İmam Hatipler, Vaizler, Müftüler olmasa:



1-Askerin savaşa manen, psikolojik olarak hazırlanması,



2-Milletin vergi verme, yoksullara yardım eli uzatma, kurban keserek bunu fakirlere dağıtma, zekat vererek milyonlarca fakirin ihtiyacını karşılama yolundaki telkinleri,



3- Okullaşma, çevre duyarlılığı, temizliğe verilen önem, devlete, kutsal olanlara itaat, zararlı şeylere karşı duyarlılık gibi şeylerin toplumda üst perdeden kabul görmesi mümkün olmazdı.



Mesela; her yıl verilen zekat, sadaka, öşür ve kurban bağışı Diyanetin bütçesinin üzerindedir.



Bu benim iddiam... Araştırılıp bakılabilir. Nasıl ki asker bir savaş için gerekirse yüz yıl, bin yıl besleniyorsa Diyanet de o kadar beslenir...



15 Temmuz gecesini düşünün. O gece darbecilerin teslim almak istedikleri bürokratlar içinde Tapu Kadastro Genel Müdürü yoktu ama DİB başkanı vardı.



Ele geçirmek istedikleri askeriye, polis teşkilat birimleri, MİT, TV’ler ve DİB’di.



Bunlar toplumun can damarları, kalanları da kılcal damarlarıdır.



DİYANET’TEN BEKLENEN



Diyanet İşleri Başkanlığının varlığı ancak dinsizleri, münafıkları, Kemalistleri, gayrimüslimleri, bir kısım gulat Alevileri rahatsız eder de milletimizin kahir ekseriyetini rahatsız etmez.



Ancak, Diyanetten beklediğimiz şeyler var. Diyanet bu yapısıyla, bu kadro ile yeteri kadar verimli olamıyor.



Diyanet şunu yapmalı, hayata geçirmeli:



1- İmamlarımızın çoğunun dilleri yani aksanları mahalli aksandan farklı değil.



Diller galat... Üslub sert!



Üslubu sert olan doktor var mı? Ne kadar kibar konuşuyorlar. Tıp Fakültelerinde üslup dersi mi veriliyor?



Bu imamlar Tıp da okusalardı böyle mi konuşurlardı? Üslupları daha naif ve yumuşak olmaz mıydı?



Diyanet mutlaka personelini yumuşak ve kibar konuşma eğitiminden geçirmelidir. Bir de güler yüz... Çok önemli ... Konuşurken vaiz veya imam, muhatabına gülerek konusmalıdır!



2- İmam Hatip ve vaizlerimiz derslerine yeteri kadar hazırlıklı değiller. Eksik bilgi ile çıkıyorlar kürsüye... Böyle olunca da vatandaş hutbe veya vaaz dinlerken konusmacıya bakmıyor, onunla göz göze gelmiyor. İmam ve vaizlerimiz sözlerini yükseltecek yerde seslerini yükseltiyorlar.



Bazen de hoparlörün sesi çok açılıyor.



3-Yine imam ve vaizlerimiz diğer bilim alanlarından ve hayattan örnekler verirken dini söylemle çelişkiye düşüyorlar. Farkında olamıyorlar.

Hayattan ve diğer bilim alanlarından çok daha fazla örnek vermeliler.



4-İmam veya vaizlerimiz bilgiyi kopyala paylaş türünden aktarıyorlar. Halbu ki bunlar üzerinde önceden kafa yorulmuş ve bir fikir oluşturulmuş o fikirle söylenmiş edası ile söylenmiyor. Rutin bir ses ve akıcılık...



5- Her caminin kendileriyle sürekli ilgilendiği, takip ettiği bir gençlik grubu olmalı ama yok... İmam Hatiplerimiz kendilerini, camiye gelen olursa beş vakit namazımı kıldırır çeker giderim, mantığı ile hareket ediyorlar.



(Tabii ki böyle olmayanlar var; şükür)



6- Şehirdeki imamların, camilerinin çevresindeki belli oranda esnafı, hiç ayrım yapmadan sürekli ziyaret edip onlarla diyalog içinde olması gerekir. Sanıyorum çoğu imamlar bunu yapmıyor ki; cemaat sayısı artmıyor.



7-Camiler sosyal hayatın merkezi olmalı. Özellikle şehirlerde imamlık yapanlar şöyle bir organizasyon yapabilmeliler: Mesela, dinin benimsenmesi, özümsenmesi ve camiye mesafeli insanların camiye/ dini hayata katılması için bir fon kurabilirler. Bu fon bu konuya duyarlı esnaflar tarafından her cami cevresinden beş/on kişi bulunarak oluşturulur. Her esnaf defaten bir taahhütte bulunur. Diyelim ki; biri bin diğeri beş yüz, başkası yüz... O civarda esnaf olup ödemede darda kalan, zorda kalan bir esnaf tesbit edildiğinde o taahhüt sahiplerinden taahhütleri alınıp zorda olan esnafa verilebilir. O esnafın inancına, dünya görüşüne, siyasi düşüncesine, felsefi eğilimine bakılmaksızın bu yapılabilir.. Bunu da her caminin imam ve müezzini yapmalıdır. Ama, kesinlikle önceden kimseden para alınmamalıdır.



8-Diyanet, bir kez hacca gitmiş bir kez de umre yapmış kimselerin bundan daha fazla umreye gitmek isteyen kişileri umreye götürmemeli, umreye harcayacakları parayı daha hayırlı, akılcı, kalıcı, verimli işlere yönlendirmelidir.



Mesela onlara:



a- Oğlunu, gelinini gönder,



b-Kızını, damadını gönder



c-Bir fakiri gönder



d-Evine en yakın lisede din içerikli resim, hikaye, şiir, makale yarışması açtıralım; ilk ikiye girenleri ödül olarak gönder



e-Bu il veya ilçede terörle mücadelede şehit olanlar varsa, çocuklarını gönder



f-Şu veya bu görevde kurum içinde başarı gösterenleri bulalım onlardan bir veya iki kişiyi gönder...gibi kriterlerle umreye defaatle gidecek adayları hem dinin hem de toplumun hayrına yapılandırmalıdır.



g-Bir de Diyanet camilerin abdesthanelerine yönelik, rahat abdest alınabilen bir abdestlik projesi geliştirmelidir.



DİYANETİ VE İMAMLARI SAVUNMAK BANA MI KALDI?



Evet... Her duyarlı ve şuurlu Müslüman bunu yapmalı, yeri geldi mi İmamları, camileri, Diyaneti...savunmalıdır. Kurum olarak..



Bundan iki ay kadar önce Ladik’te bir arkadaşıma ait bir termal otelde iki gün ailece misafir olduk. İki damadım ve bacanağım da bizimle...



Bir gün otelde sıkıldık ve Ladik merkeze gittik. Belediye binasının hemen yanında bir açık pazar var.



Hava da yağmurlu. Pazara daldık. Standları dolaşırken peynire gözüm ilişti. Pazarlık v.s den sonra peynir almaya karar verdim. Parayı vermek için elimi cebime attığımda otelde vestiyerin üzerinde unuttuğumu anladım.



Satıcı “kart varsa makina var” dedi. Olur dedim. Yandaki sucuk satan standa yaklaştı. Makina, sucuk satan satıcınınmış.



Satıcı makinayı bana yaklaştırdı. Kartı verdim. Tam işlemi yaparken, daha önceki bir konuşmanın devamı olsa gerek; İmamlara ağır bir laf söyledi:



-Hepsi sahtekar?!



Ben:



-Kim, imamlar mı? diye sorunca;



-Evet, demez mi?



-Hepsi mi?



-Evet.



-Diyanetin yüz yirmi bin personeli var. Bunların doksan bini imam... Hepsi mi?



-Evet, hepsi.



-Hepsini tanıyor musun? Hepsi sıra ile sana kötülük mu yaptı?



-Para almasalar caminin kapısını açmazlar... Hepsi sahtekar. Para için namaz kıldırıyorlar?!



Sinir katsayım kıvama erdi. Sesimi yükselttim:



-Sen hangi dinden, hangi millettensin? Mahallenin imamına hakaret ediyor sahtekarlıkla suçluyorsun. Yetmiyor, benim camimin imamına da aynı şeyi söylüyorsun. Farkında mısın?



-İmam maaş almazsa nur mu yutacak? Çocuklarını kim bakacak? Dilenecekler mi? Karısı kendini mi satacak sokaklara çıkıp?



Onlar insan değil mi? İmam insan değil mi?



-Senin şu söylediklerini İslam’ın azılı düşmanları bile söylemeye cesaret edemez. Sen ne ayaksın?



Tezgahta genç bir kız var. Sucuğu dilimlemis. Gelen müşterilere kürdanla ikramda bulunuyor. Kız da, peynirci de neye uğradıklarını şaşırmışlar, gözümün içine bakıyorlar.



Çevredeki esnaflar da dikkat kesilmiş!



-Bu kızın mı?



-Hayır.



Kıza sordum:



-Kızı mısın?



Kız sükut etti. Anladım ki kızı. Dedim ki;



-Şerefin varsa üç gün bu tezgahı açma. Bu kızını sokağa sal. Kazansın sana getirsin. Nasıl kazanırsa... Yüzün kızarmadan ye...



Eğer Müslümansan kendi dinine ve görevlilerine laf etme. Müslüman değilsen benim dinime ve görevlilerine karşı lafını bil de konuş... Kartı aldım. Giderken peynirci peşimden geldi. Özür diledi. İnşaallah iyi bir ders olmuştur, dedi. İnşaallah, dedim. Nedense bu ülkede İmam Hatipler kör ineğin topal danası gibi görünüyor bir serseri gürûh tarafından. İmamların görevi bunlarla da uygun bir biçimde mücadele olmalı...