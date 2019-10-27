Diyanet'ten 'Baba Okulu' uygulaması

Diyanet İşleri Başkanlığının hayata geçirdiği "Baba Okulu" projesinin pilot il olarak uygulandığı Ordu'da, İl Müftülüğünce babalara yönelik eğitim programı uygulanıyor.

Ordu Müftülüğünce kurumun toplantı salonunda düzenlenen projenin eğitim seminerine katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Kur'an ve sünnette baba evlat ilişkisi" konulu sunum yaptı.

Akbulut, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak topluma yönelik çalışmaları büyük bir gayretle sürdürdüklerini söyledi.

Ailenin sadece anne ve babadan ibaret olmadığını ifade eden Akbulut, şöyle konuştu:

"Aile denildiği zaman hem anne hem baba hem çocuklar hem de akrabalar değerlendirilmelidir. Ülkemizde sadece özellikle annelerin eğitimleri, kadına dair çalışmalar hem bizim hem diğer kurumların yaygın bir eğitim çeşidiyken babaya, erkeğe yönelik bir hizmet politikası yürütülmediğine şahit olduk. Bu alandaki eksikliği gidermek adına baba olabilmek, babanın sorumluluğunun üstlenilmesine katkıda bulunmak, baba ve anne arasındaki ilişkiyi hem psikoloji hem iletişim teknikleri hem de Kur'an ve sünnet bağlamında ele almak için Baba Okulu Projesi başlattık."

Katılımcıların eğitimlerdeki kazanımları gözlenecek

Akbulut, ailenin, toplumsal bir diriliş yeri olduğunu belirterek, projenin Ordu, Samsun, Kütahya ve Eskişehir'de pilot olarak uygulanmaya başladığını dile getirdi.

Projeye yönelik vatandaşların ilgisinin güzel olduğunu, hatta bazı illerden de proje kapsamına alınmaları hususunda talepler aldıklarını aktaran Akbulut, "Projenin sonunda katılımcıların, 'Baba Okuluna' hangi düşünce ve davranış tarzlarıyla katıldıkları, bitirdiklerinde de hangi kazanımları elde ettikleri hususlarını ayrıca gözlemleyip tespit edeceğiz. Eğitim, insan hayatında mutlaka bir değişikliğe ve bir dönüşüme sebebiyet verecektir. Bu anlamda da sorumluluk bilinci taşıyan babalarımızın bu eğitimlere iştirak ettiklerine şahit oluyoruz." diye konuştu.

Söz konusu projeyle ilgili çalışmaların ve planlamaların devam ettiğini vurgulayan Akbulut, bu çalışmaların sonunda 2020 için 81 ilde "baba okulu" eğitimlerini devam ettirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.