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Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl yaz Kur'an kurslarına devam eden 4 milyon öğrenciye çevre, mahremiyet bilinci ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim verildi- Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut:- "Çevre bilinci eğitimi 'Sıfır Atık' projesinin devamı. Halka halka tüm Türkiye'ye yayılması anlamında önce çocuklarımıza bu bilinci öğretmek istedik"- "Çocuklara çevrenin bir emanet olduğunu, Allah'ın bütün varlıkları, yaratıkları bizim emrimize amade kıldığını ve bu nedenle şükür bilinci oluşturulması gerektiğini vermeye çalışıyoruz"- "Mahremiyet bir haktır. Çocuklara, Allah'ın ve Hazreti Peygamber'in belirlediği sınırlar çerçevesinde kişiye ait özel sınırlar öğretiliyor"

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
Diyanetten 4 milyon öğrenciye çevre eğitimi

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yıl yaz Kur'an kurslarına giden 4 milyon öğrenciye çevre, mahremiyet bilinci ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı öncülüğünde yaz Kur'an kurslarında öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla seminerler düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, yaz Kur'an kurslarındaki eğitimlerle ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

İslami referansları kaynak göstererek çevre bilinci, mahremiyet sınırları, teknoloji ve diğer bağımlılıklar hakkında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Akbulut, özellikle çevre bilinci üzerinde ciddi anlamda durduklarını söyledi.

Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin, Diyanet İşleri Başkanlığında "Sıfır Atık-Sıfır İsraf" temasıyla uygulandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çevre bilinci eğitimi 'Sıfır Atık' projesinin devamı. Halka halka tüm Türkiye'ye yayılması anlamında önce çocuklarımıza bu bilinci öğretmek istedik. Çocuklara çevreyi, hayvanları, yeşili, doğayı kirletmemesinin yanı sıra çevrenin bir emanet olduğunu, Allah'ın bütün varlıkları, yaratıkları bizim emrimize amade kıldığını, bu nedenle şükür bilinci oluşturulması gerektiğini vermeye çalışıyoruz."

- "Çocuklar sıfır atık ve geri dönüşüme duyarlı"

Çocukların sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda duyarlı olduğunu belirten Akbulut, bu yıl yaz Kur'an kurslarına devam eden 4 milyon öğrenciye çevre ve mahremiyet bilinci ile teknoloji bağımlılığıyla mücadele konularında eğitim verildiğini ifade etti.

Akbulut, öğrencilerden olumlu geri dönüşümler aldıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklara atıkları ayrıştırmayı öğrettik. Çocuklar özellikle kendi kendilerine renkli kutular yapmışlar mahallelerinde. Hatta bazıları 'Ben şu kadar pet şişe kapaklarını topladım, geri dönüşe kazandırdım' diye söylüyorlar. Mahremiyet bilinci noktasında da çocuğa sınırlarını öğretmek istiyoruz. Mahremiyet bir haktır. Çocuklara, Allah'ın ve Hazreti Peygamber'in belirlediği sınırlar çerçevesinde kişiye ait özel sınırlar öğretiliyor. Aynı zamanda kendi sırlarının başkaları tarafından korunmasını istedikleri gibi kendilerinin de sır saklamalarının bir mahremiyet olduğunu öğretiyoruz."

- "Koruma altındaki çocuklara da eğitimler verildi"

Bu eğitimlerin gelecek dönemlerde de yapılacağı bilgisini veren Akbulut, şunları kaydetti:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla yapılan protokol çerçevesinde 'Değerler Eğitimi' iş birliği içerisindeyiz. Sevgi Evleri ve Toplumsal Destek Merkezlerinde kalan çocuklarımıza da bu eğitimleri veriyoruz. Bakanlığın koruma altındaki çocuklarla yaz kampları yapıyoruz. Bu eğitimler buradaki çocuklarımıza da uygulandı. Çok güzel geri dönüşümler alındı."

Akbulut, eğitimlerde bini aşkın görevlinin yer aldığını belirterek, Göç ve Manevi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki koordinatörler ve Yeşilay'la yapılan iş birliği kapsamında bağımlılıkla mücadele seminerleri verildiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
  1. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Başkanlığı
  2. Çevre ve mahremiyet bilinci
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Hizmeti Daire Başkanı Sedide Akbulut

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