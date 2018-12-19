THY- Euroleague
0553 313 94 23

Diyanet'in Yurt Dışı Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yer aldı

19 Aralık 2018 Çarşamba 04:36
Diyanet'in Yurt Dışı Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Söz konusu kararla 30 Nisan 2013 tarihli ve 28633 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 04:36
  1. Diyanet
  2. Diyanet işleri Başkanlığı
  3. Personel
  4. Resmi Gazete
  5. yurt dışı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve füze savunma sistemlerinin Türkiye'ye satışına onay verdi.
    1. ABD Dışişleri Bakanlığı, 3.5 milyar..
    2. Diyanet'in Yurt Dışı Personel..
    3. Suudi Arabistan'da yolsuzlukla mücadele
    4. Abonelik sözleşmesine ilişkin kanun..
    5. Beşiktaş Pepe'nin alternatifini La..
    6. Trabzonspor, Esteban'ın yerini..
    7. DAEŞ Mısır askeri konvoyuna saldırdı!
    8. İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de..
    9. Trump'a şok! Vakfı kapatılıyor
    10. Hıncal Uluç'tan Beşiktaş Kulübü..
    11. Gece yarısı imzayı attı!..
    12. "FBI tuzağa düşürdü"
    13. Kahtani hakkında şok iddia: Kadın..
    14. Tekirdağ'da kar yağışı hayatı olumsuz..
    15. Helal üretilmeye başlanmasının..
    16. Malezya'da istifa depremi! Parti..
    17. Arap Birliği'nden küstah açıklama:..
    18. ABD'de başörtülü kıza alçak saldırı!..
    19. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    20. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı