Diyanet'in "Uluslararası İlahiyat Programı" başvuruları başladı Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik programa başvurular 7 Haziran'a kadar devam edecek,

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde eğitim görmek isteyen yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik "Uluslararası İlahiyat Programı"na (UİP) 7 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlığın yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarına yönelik Türkiye'de ilahiyat eğitimi imkanı sunduğu programın başvuruları başladı. Bu kapsamda, Türkiye'de ilahiyat fakültelerinde lisans eğitimi görmek isteyen öğrenciler, 7 Haziran'a kadar "www.diyanet.gov.tr" internet adresinden başvuru yapabilecek. Öğrenciler, başvuru koşullarıyla ilgili bilgileri "Uluslararası İlahiyat Programı Tanıtım ve Başvuru Kılavuzu"ndan öğrenebilecek.

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