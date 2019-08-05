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Diyanet'in Mekke'deki ana mutfağı, kapılarını gazetecilere açtı

Mekke'de 10 bin metrekarede kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı Ana Mutfağı, gazetecilere tanıtıldı- Kuru gıda ve soğuk hava depoları, kumanya bölümü, ekmek fırını gibi bölümlerden oluşan ana mutfakta hazırlanan yemek ve kumanyalar, Türk hacı adaylarının Mekke'de konakladıkları otellere gönderiliyor- Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı:- "Türk hacı adaylarının Mekke'ye geldikleri 11 Temmuz'dan bu yana yemeklerde 72 tonun üzerinde taze et kullandık"- "Arafat için hazırlanan iki ayrı kumanya, otobüslerine binip Arafat'a intikal edecekleri sırada hacı adaylarına teslim edilecek"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:51
Diyanet'in Mekke'deki ana mutfağı, kapılarını gazetecilere açtı

MEKKE (AA) - Mekke'de 10 bin metrekarede kurulu Diyanet İşleri Başkanlığı Ana Mutfağı, gazetecilere tanıtıldı.

Kuru gıda ve soğuk hava depoları, kumanya bölümü, mutfak, ekmek fırını gibi bölümlerden oluşan ana mutfakta hazırlanan yemek ve kumanyalar, Türk hacı adaylarının Mekke'de konakladıkları otellere gönderiliyor.

Mekke Ayniyat ve İaşe Ekip Başkanı Yaşar Çapçı, ana mutfağı tanıtırken gazetecilere yaptığı açıklamada, daimi 364 kişiyle hizmet verdiklerini, yerel personeli de dahil ettiklerinde sayının 700'e ulaştığını söyledi.

Ana mutfakta Türk damak tadına göre hazırlanan yemeklerin Türk hacı adaylarının kaldığı 42 otele ısı muhafazalı ekipmanlarla gönderildiğini anlatan Çapçı, şöyle konuştu:

"Soğuk hava depolarında günlük kesilen taze etler yer alıyor. Mezbahada kesilen etler diyetisyen ve aşçıların kontrolünde teslim alınıyor ve hacı adaylarımıza günlük etle hazırlanan yemekler veriliyor. Türk hacı adaylarının Mekke'ye geldikleri 11 Temmuz'dan bu yana yemeklerde 72 tonun üzerinde taze et kullandık.

Yemek malzemelerinin yüzde 70'lere varan bölümünü Türkiye'den getirttiklerini bildiren Çapçı, ayran, elma, yoğurt gibi ürünleri mahallinden temin ettiklerini belirtti.

Her gün kahvaltı sonrası hacı adaylarına farklı kumanya verildiğini ifade eden Çapçı, "Arafat için hazırlanan iki ayrı kumanya da otobüslerine binip Arafat'a intikal edecekleri sırada hacı adaylarına teslim edilecek." dedi.

Çapçı, ekmek fırınlarında ise Türk damak tadına uygun ekmekler pişirildiğini kaydederek, "Arafat öncesi başta ekmek olmak üzere kruvasan, poğaça gibi unlu mamullerden 120 bin adet çıkarılıyor." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:51
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