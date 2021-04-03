Diyanet Yalova Ramazan imsakiye 2021|Yalova sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yalova sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?
Ramazan ayının ve orucun faziletiyle ilgili Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir." Bu sebeplerden dolayı Ramazan ayını oruçlu geçirmek isteyen Yalovalılar, oruç tutmaya başlayacakları zamanı ve orucu açacakları zamanı merak ediyor. Peki, Yalova sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yalova sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?
İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed (sas)'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. İslam dininin beş esasından biri olan Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu farzı yerine getirmek isteyen Müslümanlar, yaşadığı yerin imsak ve iftar vakitlerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayları…
2021 Ramazan ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Diyanet Yalova İmsakiyesi 2021
Yalova'da ilk imsak 04.50'de ilk iftar 19.47'de olacak.