Diyanet Yalova Ramazan imsakiye 2021|Yalova sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yalova sabah ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Ramazan ayının ve orucun faziletiyle ilgili Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu; "Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir." Bu sebeplerden dolayı Ramazan ayını oruçlu geçirmek isteyen Yalovalılar, oruç tutmaya başlayacakları zamanı ve orucu açacakları zamanı merak ediyor. Peki, Yalova sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Yalova sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?