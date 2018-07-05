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Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar? 2018 Diyanet vekalet kurban fiyatı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları son dakika olarak merak ediliyor. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar? 2018 Diyanet vekalet kurban fiyatı ne kadar olduğunu açıkladı mı?

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:02
Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar? 2018 Diyanet vekalet kurban fiyatı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban fiyatları son dakika olarak merak ediliyor. Diyanet vekalet kurban bedeli ne kadar? 2018 Diyanet vekalet kurban fiyatı ne kadar olduğunu açıkladı mı?

Dini bayramların ikincisi olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Müslümanlar için hac mevsiminin de içinde barındırdığı Kurban Bayramı 20 Ağustos 2018 Pazartesi günü idrak edilecek. Vatandaşlar kurbanlıklarını daha şimdiden araştırır oldu. Kurban kesecek vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatlarını merak ediyordu. Vatandaşların bu merakı giderildi. 2018 kurbanlık fiyatları hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban fiyatları belli oldu. Buna göre, küçükbaş ve büyükbaş 2018 kurbanlık fiyatları küçükbaş hayvanın kurbanlık fiyatı ortalama 1,000 TL olurken büyükbaşın kurbanın fiyatı ortalama 7000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Uzmanlar 2018 kurbanlık fiyatlarındaki bu artan döviz kuru nedeniyle maliyeti yükselen yem ve yakıt fiyatlarının olduğunu dile getirmekte.

DİYANET 2017 VEKALET KURBAN FİYATLARINI YURT İÇİ 850 TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

2017 Kurbanlık fiyatları ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun vekalet kurban bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 600 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:02
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