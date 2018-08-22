Diyanet tarihinde rekor: Tam 425 bin kişiye ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın web sitesinde, Ali Erbaş'ın konuşmasına yer verildi. 400 kişilik Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinin 145 ülkede milletin vekâletle emanet ettiği kurbanları yerine ulaştırmaya çalıştığını söyleyen Erbaş, "Milletimizin vekâletle Türkiye Diyanet Vakfı´na emanet ettiği kurban sayısı bu yıl 425 bine ulaşmıştır. Bu Diyanet tarihinin en yüksek rakamıdır. Geçen seneki kurban sayımızın yaklaşık iki katıdır. Bu da milletimizin vekâletle bize verdiği bu kurbanları en güzel bir şekilde ulaştırma noktasında gayretimizi arttırıyor" dedi.



Prof. Dr. Ali Erbaş, TDV´ye yapılan vekaletle kurban bağışının rekor denebilecek düzeyde olmasının iki önemli şeyi ortaya koyduğunu söyleyerek, "Birincisi milletimizin büyüklüğünü, alicenaplığını ve her geçen yıl veren el olma noktasındaki anlayışının geliştiğini gösteriyor. Hatta kendi sıkıntıları olsa dahi diğerkâmlık yapıp başkalarına yardım etmeyi öncelediğini gösteriyor. İkincisi ise halkımızın Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Türkiye Diyanet Vakfımıza olan güveninin ne kadar üst seviyede olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle tüm milletimize şükranlarımı arz ediyorum" dedi

