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Diyanet'in talebi üzerine Evrenesoğlu'na ait siteler kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, kendisini "mehdi" ve "peygamber" ilan eden İskender Evrenesoğlu ve vakfına ait 5 internet sitesine erişim engeli koyuldu. Kamuoyu dini duyguları sömüren bu türden sitelerle birlikte ateizm ve eşcinsellik propagandası yapan diğer sapkın sitelerin de kapatılmasını istiyor.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:25
Diyanet'in talebi üzerine Evrenesoğlu'na ait siteler kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince, kendisini "mehdi" ve "resul" ilan eden sözde peygamber İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Evrenesoğlu'na ait olduğu belirlenen Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan inceleme sonunda"İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu" tespit edildi.

Kurul, sakıncalı meal ve tefsir yayınlarının erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili kanun maddesi gereğince söz konusu sitelerin İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.

Erişim engeli talebi geldi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kur'an-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti. Kararnamede, inceleme sonunda İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği ifade edilmişti.

Kendine vahiy geldiğini söyledi

Kararnamede, yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği kaydedilmişti.

İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, "Risalet Nurları" isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.

"Ateizm ve eşcinsellik propagandası yapan siteler de kapatılsın"

Vatandaşların dini duygularını sömürerek din hakkındaki sapkın görüşlerini insanlara empoze etmeye çalışan Adnan Oktar ve İskender Evrenesoğlu'nun sitelerinin erişime kapatılmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar diğer yandan da özellikle gençleri hedef alan ateizm, eşcinsellik ve diğer marjinal ideolojilerin propagandası yapan web sitelerine karşı da önlem alınmasını istiyor.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 07:25
  1. Ankara
  2. Diyanet
  3. Diyanet İşleri Başkanlığı
  4. İskender Evrenesoğlu

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