0553 313 94 23

Diyanet-Sen’den Taksim’de ezana saygısızlık edenlere sert tepki

Taksim’de bir araya gelen kadın grupların yürüyüş düzenledikleri sırada yatsı ezanı okunurken ıslıkla protesto etmelerine, Edirne Diyanet-Sen’den sert tepki geldi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:49
Diyanet-Sen’den Taksim’de ezana saygısızlık edenlere sert tepki

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Taksim’de bir araya gelen kadın grupların yürüyüş düzenledikleri sırada yatsı ezanı okunurken ıslıkla protesto etmelerine, Edirne Diyanet-Sen’den sert tepki geldi.

 

Edirne Eski Cami önünde bir araya gelen Diyanet-Sen üyeleri, Taksim’de ezana yapılan ıslıklı saygı saygısızlığa tepki gösterdi ve bunun inanç özgürlüğü ile asla uyuşmadığını belirtti.

 

Diyanet- Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar, yaptığı basın açıklamasında, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen kadın gruplar, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek, Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır” dedi.



“Halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır”

 

Ayar, “Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek, ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirilenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır” ifadelerini kullandı.

 

Diyanet-Sen tarafından organize edilen basın açıklamasına Edirne Eğitim-Birsen üyeleri de destek verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:49
  1. Edirne
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Irak'ta teröre karşı zafer tamamlanmış değil"
    1. "Irak'ta teröre karşı zafer..
    2. Erasmus nedir? Erasmus başvurusu nasıl..
    3. "Kirli siyaset kimseye yaramaz"
    4. Rus uçağı, bomba ihbarı nedeniyle..
    5. Cesedi, öldürüldükten 8 yıl sonra..
    6. Çocuk Meclisi, Kadınlar Günü’nü kutladı
    7. KTO’dan KGK Seçimlerine İlişkin..
    8. Başkan Gökhan, Tarragona heyetini..
    9. Beymen, başarılı satış danışmanlarını..
    10. Vali Yardımcısı Aslan, Tarihi..
    11. Türk Sanat Müziği’nin sevilen..
    12. Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi,..
    13. Mehmet Akif Ersoy Akıl ve Zeka..
    14. Daday’da yaralı olarak bulunan..
    15. Fevzi Apaydın’dan İstiklal Marşı’nın..
    16. Aile Yaşam Merkezi’nden kadınlar günü..
    17. MTSO Mobilya Meslek Komitesi,..
    18. “İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl..
    19. Ahmet Ağaoğlu: "Trabzonspor vitrin..
    20. Mikro kredi ile üretim yapan kadınlar..
    21. Burhaniye’de araçtan kaçak içki çıktı
    22. ’81 İl 7 Bölge Güzel Şehirler Gelsin..
    23. Kocaeli’nde uyuşturucu operasyonu: 6..
    24. MHP İl Başkanı Tok, "İstiklal..
    25. Silopi’de su arızaları giderildi
    26. Keykubat Anadolu İmam Hatip Lisesi..
    27. Denizli’de jandarma 11 parça tarihi..
    28. Elazığ’da Pulmoner Rehabilitasyon..
    29. ASO Başkanı Özdebir: "4. çeyrekteki..
    30. Eski Başbakan Mesut Yılmaz kimdir kaç..
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti
    Mansur Yavaş tüm programlarını iptal etti