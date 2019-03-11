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Diyanet-Sen’den ezana tahammülsüzlüğe tepki

Diyanet-Sen Bursa Şubesi tarafından Taksim’de yaşanan ezana saygısızlık protesto edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
Diyanet-Sen’den ezana tahammülsüzlüğe tepki

Diyanet-Sen Bursa Şubesi tarafından Taksim’de yaşanan ezana saygısızlık protesto edildi.


Memur-Sen Bursa İl Temsilciliği’nde basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Şube Başkanı Mustafa Sarkı, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim’de bir araya gelen kadın grupları, yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. 1000 yıldan uzun süredir ilamın bayraktarlığını yapan bir ülkede, ezan sesini protesto etme cürretini göstermek ülke insanımıza ve bütün dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme maksatlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemelidir. Hakların halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Selçuklu Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca birçok inanç ve kültüre sahip insanlarla kardeşçe yaşamayı başarmış. Diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiştir. Bir halkın bugün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi, üstelikte bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterilebilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Ezana tahammül edemeyenler şunu iyi bilmeliler ki, memleketimizin semaları hem istiklâl hem de istikbâlde ezansız kalmayacaktır. Ezanımıza yapılan saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslamî değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü anlamında değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve hoşgörü düsturuyla hareket ederken toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özelikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlarda göz önüne bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.


"Ezana tahammülsüzlüğü lanetliyoruz"


Sarkı, "Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli anlayışı ile birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, Müslümanları namaza çağıran ezan sesini protesto etmek toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik, birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktadır. Kimse bu oyunlara prim vermemeli ve sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik kimi zaman siyasi dengeler sebebiyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam dininin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyoruz. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Memur-Sen çatısı altında ezana tahammülsüzlüğü protesto ediyor ve lanetliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:33
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