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Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığından ezana tahammülsüzlüğe tepki

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Taksim’de kadınların düzenlediği yürüyüşte ıslık çalınarak ezanın protesto edilmesine, Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığı tepki gösterdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığından ezana tahammülsüzlüğe tepki

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Taksim’de kadınların düzenlediği yürüyüşte ıslık çalınarak ezanın protesto edilmesine, Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığı tepki gösterdi.


Taksim’de Kadınlar Günü kutlaması sırasında okunan ezanın protesto edilmesinin kabul edilir olmadığını belirten Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, ezana tahammülsüzlüğün kabul edilir bir şey olmadığı gerekli yasal işlemlerin bir an evvel başlatılması gerektiği belirtildi. Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim’de bir araya gelen kadın guruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımıza ve tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlem başlatılmalıdır. Ezanımıza yapılan bu saygısızlığa seyirci kalmayacağız. İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozma amacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Müslümanları namaza çağıran evrensel mesaj ezan sesini protesto etmek toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden bu ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktadır. Aziz milletimiz bu tür oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemeli sağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" denildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:12
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