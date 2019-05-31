Diyanet-Sen, Selman Kızmaz’ı ödüllenderdi

Diyanet-Sen’den Kütahya Şubesi, Diyanet TV tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda Kütahya’dan katılarak dereceye giren Selman Kızmaz’ı ödüllendirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Diyanet TV tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında, ilk önce haftanın birincisi, ardından da Türkiye 3’üncüsü olan Selman Kızmaz’a tebrikler devam ediyor.

Diyanet-Sen’den Kütahya Şubesi de, Kızmaz’ı plaket ve altın ödülü ile ödüllendirerek tebrik etti.

Şube BaşkanI Nazif Kocaçoban, Kızmaz’ın gösterdiği başarı ile camia olarak gurur duyduklarını belirtti.

Kızmaz’ın başarılarının devamını dilediklerini de ifade eden Kocaçoban, “Alipaşa camimizin müezzinlerinden Selman Kızmaz kardeşimiz, Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada ilimizi temsil ederek başarı elde etmiştir. Bu başarı bizleri ve camiamızı son derece mutlu etmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Rabbim başarılarını daim eylesin” diye konuştu.

Plaket ve ödül takdimine katılan sendikanın yönetim kurulu üyeleri de Kızmaz’ı tebrik etti.