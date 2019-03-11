0553 313 94 23

Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Gerboğa:

Diyanet-Sen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim meydanında ezan okunurken ıslık çalanlar protesto edildi.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:14
Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Gerboğa:

Diyanet-Sen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim meydanında ezan okunurken ıslık çalanlar protesto edildi. Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, “Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez” dedi.


Diyanet-Sen Balıkesir Şubesi8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Taksim meydanında yaşanan olay ile ilgili Yeşilli Cami önünde basın açıklaması yaptı. Şube Başkanı Mehmet Akif Gerboğa, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim’de bir araya gelen kadın gruplar yürüyüş düzenledikleri esnada yatsı ezanının okunmasını ıslıkları ile protesto ederek Müslüman bir ülkede kesinlikle olmaması gereken bir densizliğe imza atmışlardır. Bin yıldan uzun süredir İslam’ın bayraktarlığını yapan bir ülkede ezan sesini protesto etme cüretini göstermek ülke insanımızave tüm dünya Müslümanlarına yapılmış bir saygısızlıktır. Ezan sesi üzerinden yapılan bu tahammülsüzlük kesinlikle kabul edilemez. Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli, haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yüzyıllar boyunca bir çok inanç ve kültüre sahip insanlarla birlikte kardeşçe yaşamayı başarmış, diğer inanç sahiplerine saygıda kusur etmemiş bir halkın bu gün kendi ülkesinde ezanına tahammül edilememesi üstelik de bu tahammülsüzlüğün protesto ile gösterile bilmesi bizlerinde tahammül sınırlarını zorlamaktadır" dedi.


Gerboğa, “İslami değerlerimize saldırı halinde olan, insanlar arasında kin ve düşmanlığı alenen tahrik etme ve kamu barışını bozmaamacıyla yapılan bu protestoyu inanç özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmemiz mümkün değildir. Türkiye her dinden-inançtan insanların yaşadığı geniş bir mozaiktir. Saygı ve kardeşlik düsturuyla hareket ederken, toplumu kutuplaşmaya götüren bu tür girişimler özellikle son zamanlarda İslam ve Müslümanlar üzerine oynanan oyunlar da göz önünde bulundurduğumuzda, maalesef bu olayın tamamen bilinçli ve kurgulanmış bir durum olduğunu müşahade ediyor ve kesinlikle olayı sonuna kadar takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Müslümanları namaza çağıranevrensel mesaj ezan sesini protesto etmek toplumumuzdaki kardeşlik duygularını yıkmaya yönelik birlik ve beraberliğimizin çimentosu dinimiz ve ezanımız üzerinden ayrılık tohumları ekmeye çalışmaktır. Aziz milletimiz bu tür oyunları gayet iyi bilmektedir. Kimse bu oyunlara prim vermemelisağduyu ile hareket etmeye devam etmelidir. Kimi zaman tahrik, kimi zaman siyasi dengeler nedeniyle gerçekleştirilen bu tür provokatif girişimler karşısında Müslümanları sağduyulu davranmaya, tepkilerini hukuk ve İslam geleneğinin bizlere öğrettiği naiflik ölçülerinde göstermeye davet ediyorum. Diyanet-Sen olarak hukuk çerçevesinde 85 bin üyemizle bu olayın takipçisi olacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:14
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı istifa etti
    1. AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı istifa..
    2. Dağda mahsur kalan 7 arkadaş kurtarıldı
    3. Rektör Durmuş, Katar Ankara..
    4. Diyanet-Sen Elazığ Şubesinden ezana..
    5. Talip Geylan’dan İstiklal Marşı’nın..
    6. Serin ve yağışlı hava geliyor
    7. Haliliye’de kültür evleri yapımı..
    8. Van Büyükşehir Belediyespor Bayan..
    9. Havuzda uluslararası başarı
    10. En genç milletvekilinden siyaset..
    11. Ordu’da Artvinliler kurtuluş günlerini..
    12. Akıncı Üssü davası
    13. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis:
    14. İstasyon Gemicilerspor Zonguldak..
    15. Bilal Erdoğan’dan gençlere mesaj
    16. Milletvekili Güneş adaylara destek..
    17. 5 ilde FETÖ operasyonu! Tutuklamalar var
    18. Geleceğin şefleri yarışması başlıyor
    19. Vergi müfettişleri, kadınlar için..
    20. 2 bin 500 rakımlı Akdağ’da ilk kayak
    21. Uysal’dan gençlere "pozitif..
    22. Bahçe duvarları martı ve..
    23. FETÖ'cü Enes Kanter hakkında şok..
    24. Diyanet-Sen Balıkesir Şube Başkanı..
    25. Hasarlı araçları plakasını..
    26. Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı..
    27. Diyanet-Sen Şırnak Şube Başkanlığından..
    28. Süleyman Soylu: Bu millet pranga kabul..
    29. Yeni TOKİ konutları için başvurular..
    30. "Güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye..
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var