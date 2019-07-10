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Diyanet-Sen, 16. kez yetkili sendika oldu

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, 16 yıldır Diyanet ve Vakıf Hizmet kolunda tek yetkili sendikanın Diyanet-Sen olduğunu açıkladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
Diyanet-Sen, 16. kez yetkili sendika oldu

Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, 16 yıldır Diyanet ve Vakıf Hizmet kolunda tek yetkili sendikanın Diyanet-Sen olduğunu açıkladı. Engin, ayrıca kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranının da en yüksek olduğu sendika olma rekorunun da kendilerinde olduğunusöyledi.


Sendika binasında basın açıklaması yapan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, Türkiye genelinde Diyanet-Sen’in Diyanet ve Vakıf Hizmet kolunda kurulu 18 sendika arasında yüzde 67.04 sendikalaşma oranı ve 83 bin 652 üye sayısı ile 16. kez yetkili sendika olduğunu söyledi. Engin, Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 yılı kamu görevlileri üye sayıları tebliğine göre 83 bin 652 üye sayısı ile bu yılda hizmet kolunda yetkili sendika olduklarını ve bu oran ile de kamu görevlileri arasında sendikalaşma oranı en yüksek sendika olma rekorunu kırdıklarını da belirtti.


Üyelerinden aldıkları destekle diğer sendikalara büyük fark attıklarını belirten Engin, "Diyanet-Sen’in ilimiz genelinde bin 250 üyesi olup, başarı oranı yüzde 85’e yükselmiştir. Konfederasyonumuz Memur-Sen ise 1 milyon 19 bin 853 üye sayısıyla rakipleriyle arasındaki farkı katlayarak Türkiye’nin en büyük Memur Sendikaları Konfederasyonu olduğunu tescillemiştir” ifadelerini kullandı.


Engin, Diyanet-Sen’in 81 ilin 81’inde de yetkili ve etkili sendika olduğunu dile getirerek, "Bunun anlamı, din görevlileri ve vakıf çalışanları, hak ve menfaatlerini aramada ve ortak menfaatlerini korumada kararlıdır. Bunun anlamı, din görevlileri ve vakıf çalışanları, hak arama çabalarında, menfaatlerini koruma çalışmalarında Diyanet-Sen’i yetkin görmektedir, etkili görmektedir. Diyanet-Sen’e ve onun lider kadrosunu oluşturan sizlere güvenmektedir “ şeklinde konuştu. Din görevlisinin özgür olmadığı bir ülkede, dindarların özgür olamayacağını da ifade eden Engin, konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Din görevlisinin mağduriyetlerinin bitmediği bir ülkede, milletin mağduriyetinin sona ermeyeceği idrakiyle hareket ettik. Hakkın, hukukun, emeğin, alın terinin kutsallığını öğretmekle mükellef olan bizlerin, din görevlilerinin yer almadığı sendikal sahanın nakıs olacağını anlatarak yola çıktık. Çok şükür, kazandıklarımızın çokluğuna ve üye sayımızın büyüklüğüne bakıp yoldan çıkmadık, mefkûremizi kaybetmedik. Ne kadar çok şey yaptığımızı değil, ne kadar çok şey yapmamız gerektiğini esas aldık.”

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:47
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