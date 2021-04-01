Diyanet Rize Ramazan imsakiye 2021| Rize sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Rize sabah ezanı ve akşam ezanı kaçta okunuyor?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Ramazan ayında sahur ve iftar vakitlerine karşı hassasiyet gösterirdi. Örneğin, Peygamber Efendimiz (s.a.v) sahur yemeği hakkında “Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.” Başka bir hadisinde ise “Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır.” buyurmuştur. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından illere göre belirlenen imsak ve iftar vakitleri nelerdir? İşte merak edilen haberin devamı…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Rize İmsakiyesi 2021

Rize'de ilk imsak 04.04'de ilk iftar 19.02'de olacak.