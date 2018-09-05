Diyanet personel alımı başvuru şartları nedir? 2018 Diyanet İşleri Başkanlığı alımları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 9 bin 500 personel alımı yapacağız açıklamasından sonra en çok arananlar listesine diyanet personel alımları girdi. Diyanet bünyesinde işe girmek isteyen binlerece imam, müezzin ve Kur’an Kursu eğitmeni Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? DHBT sınavı 2018 ne zaman? Sorularının cevabını merak etmekte. İşte detaylar…

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Haber'de yaptığı açıklamada diyanet personel alımlarına ilişkin son dakika bilgisi verdi. Ali Erbaş, Diyanet bünyesinde 9 bin 500 personel alımının yapılacağını açıkladı. İlahiyat Fakütlesi mezunu, imam hatip lisesi ve önlisans mezunu şartının arandığı diyanet personel alımlarının yapılacağını sınav tarihini ise aralıkta olacağını duyurdu.

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız.Diyanet alımlarında 3 bin Kur'an kursu öğretmeni yapılacak. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız."