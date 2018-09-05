Diyanet ne kadar Kur'an kursu öğretmeni alacak? 2018 Kur'an Kursu eğitmeni başvuru tarihi ne zaman

Diyanet İşleri Başkanlığı yıl sonuna kadar 9 bin 500 personel alımının yapılacağını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın son dakika olarak duyurduğu diyanet 2018 personel alım kadrosu için ne kadar Kur'an kursu öğretmeni alımı yapılacak?

Kadro müjdesi de veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılın sonuna doğru din görevlisi alımı yapacaklarını bildirdi. Ali Erbaş, şunları kaydetti: "Bu yıl sonuna doğru inşallah 9 bin 500 kişi alacağız.Diyanet alımlarında 3 bin Kur'an kursu öğretmeni yapılacak. Bu yılın sonuna doğru Din Hizmetlerinde Seviye Belirleme Sınavı da yapacağız. İlahiyat fakültesi, imam hatip liselerinden, ön lisanstan yeni mezun olmuş kardeşlerimize de en azından bir fırsat tanıyalım diye o sınavı aralık ayında yapacağız. Yapacağımız sınavdan hemen sonra da alımlara başlayacağız."