Namaz vakitleri diyanet il il haftalık sabah öğlen ikinci akşam yatsı namazı saat kaçta? | Cuma namaz saatleri

Namaz saatleri. Diyanet takvimine göre, dinimizin direği olan namaz saatleri kaçta? Kabirde ilk sorulacak soru namazdır. Namazın hesabını veren Müslümanın diğer hesapları da kolay olacaktır. Peki Diyanet namaz saatleri nedir? İstanbul namaz vakitleri, Ankara namaz vakitleri diyanet, İzmir namaz vakti. Haftalık İstanbul namaz vakitleri.

Yüce Rabbimiz Namaz kılmayı Miraç Gecesinde 5 vakit olarak farz kıldı. Müslümanlar günde 5 kez Kabe’i Muazzama’ya yönlerini dönerek namaz ibadetini yerine getirmekte. Namaz dinin direği, Müslüman’ın da miracı olarak kabul edilmiştir. Zira namaz sayesinde Müslümanlar kurtuluşa erecektir. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) ümmetini her daim namaza çağırmıştır. Namazı olanın hesabı da kolay olacaktır. Hesap günü ilk sorulacak soru namaz olacaktır. Namaz hesabını verinin diğer hesapları da kolaylaştırılacaktır. Yüce Rabbimiz kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de namaz ile ilgili ayetinde şunları söylemekte:

“Siz namazı hakkıyle kılmaya bakın ve zekatı verin! Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız, Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki, Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.”

“Biz ta o zaman bu Beyt'i, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de Makam-ı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim ile İsmail'e şöyle ahid verdik: "Beytimi, hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun!"

“İman edip iyi işler yapan, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rabbleri katında elbette mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku olmadığı gibi, onlar mahzun da olmazlar.”

“Zekeriyya mabedde namaz kılarken melekler ona: "Allah sana, Allah'dan bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler."

Peki Müslümanlar için en önemli farz ibadetlerinden biri olan namaz vakitleri neler? Camilerde günde 5 kez insanları kurtuluşa çağıran namaz vakitleri neler? Sabah namazı vakti kaçta? İmsak kaçta giriyor? Öğlen namaz vakti, İkinci namazı saat kaçta, Akşam namaz vakti, Yatsı ezanı kaçta okunuyor? Gibi soruların cevabını merak eden Müslümanlar il il namaz saatlerini haberimizden takip edebilirler. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitleri…

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