'Diyanet İşleri Başkanlığının dikkatine!'

Ülkemizin en değerli birimlerinden biri olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın dikkatine arz ediyorum. Ülkemiz genelinde özellikle de büyükşehirlerde cami tuvaletlerinin sabah namazında açılıp yatsı namazı sonrası kapanması gerekirken, böyle olmayıp bazı camilerin erken kapatıp, ta öğlen namazı öncesi açıldığını görüyoruz. Bu durumda işe giden veya işten gelenler için veya misafirler için problemler oluyor. Aslında bu açıp kapatmalarda cami görevlileri de sorumlu olmalı. Sadece tuvalet görevlilerinin sorumluluğuna bırakılmamalı. Gerçekten bu önemli bir mesele. Gereğinin yapılmasını halkım adına, şahsım adına gereğinin yapılmasını rica ediyoruz. Bununla ilgili tüm ülkemiz geneline bir genelge ile talimat verilmesini tabii ki bu olay çoğunlukla mahalle camilerinde görülmektedir.