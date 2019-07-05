Diyanet İşleri Başkanlığından "Kurban Tebliği"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak.

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenlenecek.

Kurban satış yerleri, 27 Temmuz itibarıyla hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvanların satış yerlerine girişine izin verilmeyecek.

Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı mevzuatına uygun yapılacak.

Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere yaptırımlar uygulanacak.

- "Pasaportları, nakil belgeleri olmayan hayvanların sevkine izin verilmeyecek"

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak.



Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.



Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET'ten mutlaka kontrol edilerek, hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilecek.



Kurbanlık hayvanlar, yurt içi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.



Şarbon hastalığına karşı koruyucu aşısı bulunmayan hayvanların şarbon ile bulaşık bölgelere sevkine izin verilmeyecek.

- Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 287 TL idari para cezası uygulanacak.



Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 TL idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacak.



Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak.



5199 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 625 TL idari para cezası verilecek.



Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara 625 TL idari para cezası uygulanacak.

- Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklere uyarılar

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecek.



Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise tebliğde şu uyarılar yer aldı:

"Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice kapatılıp bağlanır ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Bu hizmetlerin verilmediği yerlerde bahsedilen atıklar ve var ise hastalıklı bölümler kesim yapanlar tarafından en az iki metre derinliğinde çukura gömülür. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır."

- "HaySag" isimli mobil uygulama ile kontrol edilecek

Kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular ve cevapları, kurban satış ve kesim yerlerinin iletişim bilgileri kurban.diyanet.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası ile "HaySag" mobil uygulaması hazırlandı.

Web sayfası ve mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvan bilgileri sorgulanabilecek.

