Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklama

21.07.2019 tarihinde Akit Gazetesi köşe yazarı Rasim Bolbol tarafından “FETÖ ile Mücadele Gerçekten Bitti mi?” başlığı ile kaleme alınan köşe yazısında Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızın 3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumunun açılışında yaptığı konuşmasının bir bölümünün bağlamından çok farklı manalara çekildiği müşahede edilmiştir.

Sayın Diyanet İşleri Başkanımız yaptığı konuşmada: 15 Temmuz’da kirli dünyasını, yüce dinimiz İslam’ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen terör şebekesi FETÖ’nün vatanımıza, varlığımıza, birliğimize, kardeşliğimize istiklal ve istikbalimize kastettiğini ifade ederek, “Tarihten beri nice zorlukların üstesinden gelen aziz milletimiz, askeriyle, polisiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yine büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla; dinine, değerlerine, hürriyetine ve hukukuna sahip çıkmış; hain darbe girişimi; -ki darbe girişimi yeterince ifade etmiyor, vatanımızı işgal girişimi diyoruz buna- bu işgal girişimini Allah’ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesaretiyle, bütün dünyaya örnek olacak şanlı bir direnişle bertaraf etmiştir” demiştir.

Zikredilen paragrafta 15 Temmuz gecesine vurgu yapılarak, milletimizin gösterdiği şanlı direniş ile FETÖ’nün işgal girişiminin destansı bir mücadele ile bertaraf edildiğine dikkat çekilmiştir. Yoksa kastedilen FETÖ ile mücadelenin bittiği değildir. Aksine konuşmanın bütününe dikkatle bakıldığında bir daha benzer musibetlerle karşılaşmamak için alınması gereken tedbirlerin altı çizilmiş ve “Din İstismarı” konusu ayrıntılı bir şekilde ifade edilmiştir. FETÖ ve benzerlerinin uyguladıkları istismarcı anlayışa ve bunlara kanmamak için sahih dini bilgiye itibar edilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır.

Haddi zatında sempozyumun tamamında tüm boyutlarıyla “Din İstismarı” konusu ele alınmıştır. Gerek Diyanet İşleri Başkanımızın gerekse teşkilatımızın mütemadiyen benzer programlarla milletimizi FETÖ ve benzerlerine karşı uyardığı benzeri programların tüm ülke çapında icra edildiği de kamuoyunun takdir ettiği bir durumdur.

Dolayısı ile FETÖ ile mücadele ve “Din İstismarı” konusunda Diyanet İşleri Başkanlığımız tüm imkânları ve personeli ile çalışmalarına devam etmektedir.

Bu bağlamda takdir edilmelidir ki “Din İstismarı” ile mücadelenin en önemli boyutlarından biri de doğru dini bilginin yaygınlaştırılmasıdır ki; konuşmada ve sempozyumun tamamında bu hakikate vurgu yapılmıştır.

Dikkatlerinize sunar, söz konusu haberiniz nedeniyle kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlama ve kanaatlerin giderilmesi için, gerekli düzeltmeyi yapacağınızı ümit ederiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği